Novia de DESTACADO deportista lo acribilla tras encontrarlo en presunto acto de INFIDELIDAD

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Gran conmoción ha causado en el mundo del deporte el fallecimiento de un reconocido atleta joven, quien fue encontrado sin vida en su habitación. De acuerdo a información preliminar, fue presuntamente apuñalado por su pareja.

Probable crimen pasional por infidelidad

De acuerdo a medios reconocidos como Fox News o TMZ informan que el velocista jamaiquino Kevaughn Goldson, quien pertenecía al programa deportivo de la Universidad Lincoln en Jefferson City, Missouri, perdió la vida presuntamente a manos de su novia identificada como Denita Jackson, de 27 años.

En tal sentido, indican que la mujer asesinó al deportista de 23 años en su alojamiento en el campus universitario. En ese contexto, su novia, quien también es velocista, fue detenida y ha sido imputada con cargos de homicidio.

Los descargos de su pareja

Hay que mencionar que, la historia ha trascendido, luego de que la detenida, Denita Jackson, decidiera dar su versión de este desafortunado hecho, habla de un acto en defensa propia. Según ella, los hechos ocurrieron tras llegar ella a la casa de su novio.

Según relató, allí encontró encerrado a Goldson en su habitación junto a una compañera de piso, con la que Jackson sospechaba que le estaba siendo infiel. Tras conseguir abrir la puerta, que estaba cerrada con llave, utilizando una horquilla, observó a ambos recostados en la cama y vestidos.

En su testimonio a la policía, Denita Jackson explicó que esto desencadenó una gran discusión que acabó en una fuerte pelea. Según su versión, Goldson le dio una patada en el vientre y empezó a estrangularla.

Por su parte, ella consiguió un cuchillo que estaba debajo de la cama y le apuñaló en defensa propia en la espalda y en el pecho. Así, el atleta terminó falleciendo poco después y Denita posteriormente llamó a los servicios de emergencia.

Detienen a pareja del deportista

Posteriormente, Denita Jackson fue detenida al instante y está imputada por cargos de homicidio. Goldson, quien estaba en la universidad debido a que tenía un registro personal de 21,30 segundos en los 200 metros, es decir, un estaba construyendo un futuro prometedor en el mundo deportivo.

En tanto, la Universidad Lincoln a través de un comunicado extendió su pesar a "a la familia, los amigos, el profesorado, el personal y todos los que se han visto afectados por esta trágica situación".

Como vemos, un joven deportista jamaiquino de 23 años falleció luego de ser apuñalado con un cuchillo por su novia, quien lo encontró con otra mujer en su habitación, deslizando que se trataría de una infidelidad.