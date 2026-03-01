Papa León XIV preocupado por ataques contra Irán: "La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas mutuas"

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV expresó su preocupación por lo sucedido en Oriente medio, especialmente tras los ataques perpetrados por Israel y Estados Unidos contra Irán, además envió un mensaje a los líderes de dichos países.

Pide un alto a la violencia

A través de su cuenta oficial de X y tras el rezo del Ángeluz de este domingo 1 de marzo, el sumo pontífice expresó su preocupación por la situación que se viene registrando en medio oriente.

"Sigo con profunda preocupación por lo que está sucediendo en Oriente Medio y en Irán en estas horas dramáticas. La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas mutuas, ni con armas, que siembran destrucción, dolor y muerte, sino solo a través de un diálogo razonable, auténtico y responsable", indicó.

Tras la respuesta de Irán contra el territorio israelí y contra bases estadounidenses, y una posible reacción de Estados Unidos por esta medida, el líder del Vaticano envió un mensaje a los líderes de dichos países.

"Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, hago un llamamiento encarecido a las partes implicadas para que asuman la responsabilidad moral de detener la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable. Que la diplomacia recupere su papel y se promueva el bien de los pueblos, que anhelan una convivencia pacífica, basada en la justicia", exhortó.

Líder supremo de Irán falleció

Los bombardeos coordinados por parte de Estados Unidos e Israel contra la nación islámica de Irán parecen haber logrado el objetivo principal luego que se confirmara la muerte del líder supremo de esa nación, el ayatola Alí Jamenei.

A través de un comunicado de la Guardia Revolucionaria leído en la TV pública de Irán, se confirmó lo que horas antes se había anunciado. Alí Jamenei perdió la vida tras los bombardeos perpetrados por Estados Unidos e Israel.

Estos ataques fueron calificados como terribles actos terroristas, además de destacar el trabajo del líder supremo quien a sus 86 años continuaba ejerciendo su autoridad por más de 3 décadas.

"Hemos perdido a nuestro gran líder y lo lloramos. Su martirio en las manos de los más terribles terroristas y exterminadores de la humanidad es un símbolo de su virtud", indica la primera parte del pronunciamiento.

En esa misma línea, la Guardia Revolucionaria invitó a los iranís a guarda luto durante los próximos 40 días para conmemorar la memoria del ayatola y sus años al mando de su nación.

Es por estos ataques el papa León XIV expresó su preocupación por el conflicto que se viene desarrollando en medio oriente entre Israel y Estados Unidos contra Irán.