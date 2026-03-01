Adrián Villar permanece en custodia policial tras vencer las 72 horas de su detención preliminar

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Adrián Villar permanece detenido en la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional, en La Victoria, tras cumplirse el plazo de 72 horas de su detención preliminar por la muerte de Lizeth Marzano.

3 días detenido

Luego de que el último jueves en la madrigada la PNP ejecutara la detención preliminar contra Adrián Villar al detenerlo en su vivienda de Miraflores y trasladarlo a la Unidad de Tránsito, finalmente este domingo de marzo se cumplió el plazo indicado, exactamente a las 2:00 a. m.

Durante los días que el joven de 21 años ha permanecido privado de su libertad, su padre, Rubén Villar, ha acudido todos esos días para ver a su hijo y llevarle comida. Inclusive, el último sábado, su papá junto a su madre, Marcela Chirinos, llegaron hasta el lugar y se quedaron dos horas, al retirarse no ofrecieron declaraciones a la prensa.

Cabe señalar que Villar es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente, en agravio de la joven deportista.

Familia Marzano pide prisión preventiva

La familia de Lizeth Marzano ha solicitado al Ministerio Público prisión preventiva en contra del presunto autor de los delitos, Adrián Villar Chirinos, por un plazo de nueve meses. La defensa legal de los afectados detallaron que existen "graves elementos de convicción" para esta medida preventiva contra el joven de 21 años.

La detención preliminar de 72 horas en contra de Adrián Villar está cerca de finalizar. El joven de 21 años fue detenido durante la madrugada del 26 de febrero, siendo el fin del plazo de la medida cautelar la madrugada de este domingo 1 de marzo.

Por tal motivo, la defensa legal de la familia Marzano, Julio César Mendoza Herrera y Carlos Miguel Grados La Rosa, han solicitado a la Fiscalía la aplicación de la prisión preventiva por un plazo de nueve meses en contra de Villar Chirinos.

"En efecto, en el presente proceso se han recabado fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de los delitos atribuidos a Adrián Villar, cuya posible sanción es superior a los 5 años privativos de libertad", indica la solicitud.

Además, en el documento alegan un peligro de fuga que resulta relevante en medio de la investigación policial y fiscal. En ese sentido, precisan que el investigado "no permaneció en el lugar de los hechos ni se puso a disposición de la autoridad". inmediatamente después de producido el accidente.

Ello, es reforzado con el presunto viaje hacia la ciudad de Cajamarca el pasado 21 de febrero a las 5:00 a.m. durante los primeros días de la investigación inicial y cuestionamientos públicos.