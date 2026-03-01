Alí Jamenei falleció tras ataques: Irán será dirigido por consejo provisional hasta que se designe nuevo líder

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Irán será dirigido por un consejo provisional, cuyo tercer miembro es el ayatola Alireza Aarafi, de 66 años, tras la muerte del líder supremo, Alí Jamenei, así lo informó la Asamblea de Discernimiento de Conveniencia del Sistema.

Nueva estructura de poder

La nueva estructura de poder se articula mediante el Consejo de Liderazgo de Irán, integrado por el presidente Masud Pezeshkian, el jefe del poder Judicial Ghoelamhosein Mohseni-Ejei, y el clérigo y jurista Alireza Arafi.

Este 'triunvirato de transición' tendrá la tarea de asumir la administración provisional del país, mientras se determina cuál será la figura que ocupará de forma permanente la jefatura suprema del Estado que antes tenía Alí Jamenei.

Cabe señalar que el artículo 111 de la constitución del país otorga la tarea de elegir a un nuevo líder a su Asamblea de Expertos, un órgano de 88 clérigos cualificados aprobados por los votantes, según el Consejo de Relaciones Exteriores. Mientras ello, el consejo de los tres miembros asume el liderazgo del país.

La decisión de completar el liderazgo interino ocurre en medio de las operaciones conjuntas entre Estados Unidos e Israel contra Irán. La reciente muerte Jamenei y otros líderes se volvió un desafío para la estabilidad del régimen.

Víctimas del ataque de Israel y EE. UU.

Entre las víctimas mortales del ataque perpetrado por Estados Unidos en conjunto con Israel y que precipitó el reajuste del gobierno, se encuentran a figuras de alto rango como el jefe del Estado Mayor, Abdolrahim Musavi; el comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Mohamad Pakpur; el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadé; Ali Shamjani, asesor militar de Jamenei y secretario del Consejo de Defensa; y el general Golamreza Rezaian, jefe de los servicios de Inteligencia de la Policía de Irán (FARAJA).

Cabe señalar que estuvo incluido en el ataque el presidente iraní Masoud Pezeshkian, así lo confirmó Israel, sin embargo no habría habido un buen resultado en los bombardeos. Testigos de la zona reportaron hasta tres explosiones cerca del complejo y un despliegue reforzado de seguridad tras los ataques, mientras las autoridades bloquearon los accesos viales a la zona.

Tras el ataque, el escenario continuará marcado por la influencia de los órganos religiosos y de seguridad, así como la atención de la comunidad internacional frente a los cambios que se podrían dar en la cúpula de por Iraní.

Durante los próximos meses, este consejo provisional asumirá la responsabilidad de gestionar los asuntos estatales mientras avanza el proceso para definir al sucesor permanente de Jamenei.