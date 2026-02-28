Falleció querido periodista deportivo: Le dan el último adiós con INÉDITA foto

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La industria televisiva y deportiva se viste de luto tras confirmarse la muerte del querido periodista y comentarista Marco Tolama. Amigos y familiares lo recordaron con cariño y le rindieron homenaje con una inédita foto y mensaje de despedida.

Muere Marco Tolama, periodista deportivo

Los medios deportivos como 'Fox Sports' recibieron una lamentable noticia: el fallecimiento de Marco Tolama, una de las voces más respetadas del automovilismo en México. Calificaron el suceso como "un día triste para el periodismo deportivo" por la irremediable pérdida de uno de los integrantes de 'Los Protagonistas' allá por los años 90.

Según se reveló, Tolama perdió la vida a los 79 años de edad tras permanecer varias semanas en terapia intensiva por un severo cuadro respiratorio que requirió intubación. Su deceso fue confirmado por su familia a través de un sentido mensaje en redes sociales.

"Hoy, en medio de un día muy soleado y caluroso, un cielo lleno de nubes recibe a Marco, una persona apasionada de su deporte, al que amó muchísimo hasta el último día. Marco trascendió a una nueva vida rodeado del amor de su esposa Araceli, su hija Jimena, su hijo Marco y del cariño que generó entre los aficionados al automovilismo en los últimos 40 años", señalaron en un inicio.

Seguidamente, agregaron que el conocido periodista, que destacó su pasión por el deporte motor y el legado que dejó entre generaciones de aficionados, "vivió al máximo", por lo cual sus amigos y seres más allegados no podrán olvidar las anécdotas que compartieron juntos.

Hoy, en medio de un día muy soleado y caluroso, un cielo lleno de nubes recibe a Marco, una persona apasionada de su deporte, al que amó muchísimo hasta el último día.



Marco trascendió a una nueva vida rodeado del amor de su esposa Araceli, su hija Jimena, su hijo Marco y del... pic.twitter.com/am7xLSeVhk — Marco Tolama (@MarcoTolama) February 27, 2026

Amigos le dan el último adiós a Tolama

La muerte del periodista y analista en los principales eventos, especialmente en las transmisiones de Fórmula 1 y NASCAR, ha calado en los corazones de quienes lo conocieron de cerca.

José Ramón Fernández, periodista de ESPN, fue uno de los que se tomó un momento para despedirse del querido excomentarista de TV Azteca con una foto inédita que llamó la atención al recordar la etapa de 'Los Protagonistas' en Grupo Acir. "(...) Así era Marco: auténtico, sensible, enorme. Todo mi cariño a su familia y amigos. Descansa en paz, querido Marco", señaló en X.

Por su parte, Luis Manuel "Chacho" López, compañero de profesión por décadas, calificó el hecho como una "noticia muy triste" y una pérdida de dimensiones significativas para el deporte motor en el país. Mientras que el polémico comunicador de TUDN evocó con nostalgia el tiempo que trabajó con Tolama.

Hoy se nos va un amigo y compañero de tantos años: Marco Tolama. Desde Canal 13, Imevisión, Gupo Acir y TV Azteca compartimos cabina, viajes, risas y la pasión por el automovilismo.

Nunca olvidaré el día que murió Ayrton Senna: no quería narrar, estaba destrozado. Le pedí que lo... pic.twitter.com/G0J5oQn76F — José Ramón Fernández (@joserra_espn) February 27, 2026

Es así como se anunció que una voz icónica de la narrativa deportiva mexicana se apagó el 26 de febrero. Amigos y familiares expresaron su pesar por la muerte del periodista Marco Tolama, quien colaboró en Televisa, TV Azteca, MVS Deportes y Claro Sports.