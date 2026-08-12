Equipo de fútbol de Países Bajos sorprende con camiseta inspirada en Santa Rosa de Lima

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El fútbol europeo sorprendió con un gesto cargado de simbolismo cultural y religioso. El Fortuna Sittard, equipo de la primera división de Países Bajos, presentó su nueva camiseta visitante para la temporada 2026/27, dedicada a Santa Rosa de Lima, la primera santa de América y patrona de la ciudad neerlandesa de Sittard desde 1669.

El anuncio generó gran repercusión tanto en Europa como en Perú, donde la figura de Santa Rosa es parte fundamental de la identidad nacional.

El diseño y sus detalles

La camiseta, elaborada por la marca Robey, luce un tono burdeos intenso que hace referencia directa a la rosa, símbolo de la santa. El tejido incorpora un sutil estampado de rosas, mientras que los dorsales están rodeados de espinas, evocando la iconografía tradicional de Santa Rosa. Bajo el cuello se incluye un pequeño gráfico con su imagen, reforzando el homenaje.

La tipografía utilizada para nombres y números fue diseñada por el artista local Jelmar Gorissen, inspirada en la arquitectura de la Capilla de Santa Rosa en la colina Kollenberg, uno de los principales símbolos de Sittard. El uniforme se completa con pantalones cortos burdeos y calcetines en blanco roto, creando un conjunto que combina estética moderna con tradición histórica.

¿Por qué Países Bajos venera a la santa peruana?

La relación entre la ciudad de Sittard y Santa Rosa de Lima se remonta al siglo XVII. Según la historia local, en 1669, tras una epidemia que amenazaba la ciudad, los dominicos que habían servido como misioneros en Perú promovieron la devoción a la santa limeña.

Los habitantes se encomendaron a su intercesión y, al ser librados de la enfermedad, proclamaron a Santa Rosa como patrona de la ciudad. En 1675 se construyó la Capilla de Santa Rosa en la colina Kollenberg, y desde entonces cada último fin de semana de agosto se celebra el Festival de Santa Rosa, tradición que perdura hasta hoy.

Celebración en Países Bajos a Santa Rosa de Lima - 2022

Significado cultural y deportivo

La camiseta no es solo un uniforme deportivo, sino un símbolo de identidad local que conecta a Sittard con Lima y con la tradición católica. Para el club, representa un homenaje a la historia de la ciudad y a su patrona más reconocida. Para Perú, es un reconocimiento internacional a la figura de Santa Rosa, cuya devoción trascendió fronteras y se convirtió en parte de la memoria cultural de Europa.

El lanzamiento de esta camiseta demuestra cómo el fútbol puede convertirse en vehículo de memoria cultural y religiosa. En tiempos donde las camisetas suelen ser espacios de marketing, este diseño destaca por su carga histórica y simbólica, reafirmando un vínculo de más de 350 años entre la ciudad neerlandesa y la santa peruana, que fortalece la conexión entre dos culturas unidas por la fe y la tradición.