Christian Ramos arremete contra Paolo Guerrero por responder a críticas y le pide enfocarse en Alianza Lima

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Paolo Guerrero volvió a generar atención fuera de la cancha luego de responder en redes sociales a las críticas recibidas tras el empate de Alianza Lima ante Sport Boys. Christian Ramos cuestionó esa reacción y señaló que el delantero debe enfocarse en jugar, marcar goles.

Ramos cuestionó la reacción de Guerrero

La situación ocurrió después del empate 1-1 de Alianza Lima frente a Sport Boys, resultado que volvió a poner bajo atención el rendimiento de Paolo Guerrero. El delantero publicó un mensaje en Instagram dirigido a quienes cuestionaban sus actuaciones, generando respuestas dentro del fútbol peruano.

Christian Ramos se refirió a la publicación de Paolo Guerrero y consideró que el delantero, por su experiencia y trayectoria, no debió entrar en ese intercambio mediante redes sociales. El exdefensor también señaló que las críticas forman parte del fútbol y están expuestos.

Ramos sostuvo en el podcast "Todo Good" que Guerrero cuenta con una amplia trayectoria y que, por ello, debería concentrarse en su actividad dentro del campo. El exseleccionado explicó que la prioridad del delantero debe ser aportar para que Alianza Lima consiga resultados y pueda mejorar su situación deportiva.

"Para mí, Paolo se equivocó, porque él es una persona de experiencia, de 42 años, ha jugado en todos lados. (Debe) Dedicarse a jugar y tratar de hacer goles para que su equipo gane y que él se sienta mejor", anunció.

Las declaraciones de Ramos se produjeron en medio de las críticas dirigidas hacia Guerrero por su rendimiento con Alianza Lima. La discusión también estuvo relacionada con comentarios de Reimond Manco, quien había cuestionado la continuidad del delantero como titular durante el Torneo Clausura.

El intercambio comenzó luego de que Guerrero utilizara sus redes sociales para responder a los cuestionamientos. Su publicación recibió reacciones y volvió a colocar al atacante en el centro de la conversación deportiva, mientras Alianza Lima continúa su participación en la Liga 1 esta temporada.

El pedido de Ramos al delantero

La posición expresada por Ramos llegó mientras continúa el debate sobre el papel de Paolo Guerrero en Alianza Lima. El delantero, de 42 años, mantiene protagonismo dentro del plantel y su rendimiento es seguido por los aficionados, especialmente después de los resultados del equipo blanquiazul.

Guerrero se pronunció en sus redes.

Caso volvió a evidenciar la atención que generan las publicaciones de futbolistas en redes sociales cuando existen críticas sobre su desempeño. En este escenario, Christian Ramos pidió a Paolo Guerrero dejar de lado eso y enfocarse en competir, marcar goles y contribuir con Alianza Lima.