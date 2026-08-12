Ébola en el Congo: más de 2 mil muertos y 4.400 mil casos en el que puede ser el peor brote de su historia

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La República Democrática del Congo atraviesa una de las crisis sanitarias más graves de su historia reciente. El brote de ébola que afecta principalmente a las provincias orientales ya ha dejado más de 2,060 muertos y más de 4,400 casos confirmados, cifras que lo convierten en el segundo más grande registrado en el mundo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró alerta roja y advirtió que, de mantenerse el ritmo de expansión, podría superar la magnitud de la epidemia de África Occidental de 2014-2016.

Un brote fuera de control

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que el virus "se está moviendo más rápido que cualquier brote anterior". La velocidad de propagación es tres veces mayor que la registrada en África Occidental, donde se contabilizaron más de 28,000 contagios y 11,000 muertes.

La situación es especialmente crítica en Ituri, región marcada por la presencia de grupos armados y limitaciones logísticas que dificultan el acceso de brigadas médicas. Allí, gran parte de los nuevos contagios proviene de cadenas de transmisión desconocidas, lo que complica el rastreo de contactos y la contención del virus.

Factores que agravan la emergencia

Entierros inseguros: muchas muertes ocurren en comunidades sin protocolos sanitarios, aumentando el riesgo de transmisión.

muchas muertes ocurren en comunidades sin protocolos sanitarios, aumentando el riesgo de transmisión. Conflicto armado: la inseguridad limita el despliegue de equipos médicos y humanitarios.

la inseguridad limita el despliegue de equipos médicos y humanitarios. Huelgas y falta de pago: personal sanitario ha reducido su capacidad de respuesta.

personal sanitario ha reducido su capacidad de respuesta. Variante Bundibugyo: poco frecuente y sin vacuna ni tratamiento aprobado, lo que agrava la emergencia.

Trabajadores sanitarios de la República Democrática del Congo luchan contra el aumento de casos de ébola. pic.twitter.com/NQoB2XzqFd — Noticiero Hechos 📱💬 (@NoticieroHechos) August 12, 2026

Estrategias de respuesta

La OMS busca elevar el rastreo de contactos al 95% (actualmente en 80%) y triplicar la capacidad hospitalaria hasta 3,000 camas en 12 semanas. También se refuerza la respuesta comunitaria, clave para lograr confianza y cooperación en las zonas afectadas.

El gobierno congoleño, con apoyo internacional, intenta acelerar la implementación de protocolos de aislamiento y campañas de información, aunque la resistencia cultural y la desconfianza hacia las autoridades siguen siendo obstáculos.

El brote de ébola en el Congo no solo es una crisis nacional, sino una amenaza global. Con más de 2,000 muertes y más de 4,400 casos, avanza hacia convertirse en el más devastador de la historia. La combinación de inseguridad, falta de recursos y transmisión comunitaria no controlada convierte esta emergencia en un desafío monumental para la OMS y la comunidad internacional.

La urgencia de reforzar apoyo logístico, financiero y médico es hoy más apremiante que nunca: detener el avance del ébola es vital para evitar que el Congo se convierta en el epicentro de la mayor tragedia sanitaria del siglo.