Terremoto en Colombia: perrito rescatado intenta volver a escombros donde estaría su dueño atrapado

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un perro rescatado de una estructura colapsada en Cali protagonizó una escena registrada durante la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia. Tras ser puesto a salvo, el animal intentó regresar hacia los escombros, donde, según una publicación, estaría atrapado su dueño.

El perro quiso regresar a los escombros

El hecho quedó registrado en video y fue difundido este miércoles 12 de agosto. Las imágenes muestran al canino siendo retenido por voluntarios, mientras intenta dirigirse nuevamente hacia la estructura colapsada, considerada una zona de riesgo para quienes participan en las labores de rescate.

Según Noticias Caracol, el video fue compartido en Instagram y muestra el momento posterior al rescate. El perro había sido retirado de los escombros, pero después insistió en regresar hacia el lugar donde había permanecido atrapado durante la emergencia.

La información que acompaña la grabación señala que el comportamiento del animal estaría relacionado con la presencia de su propietario entre los restos de la estructura. Sin embargo, no se conoce la identidad del dueño ni existe confirmación oficial sobre su situación.

"Rescatamos este perrito de los escombros; al parecer su dueño sigue atrapado. Él está buscando desesperadamente ingresar nuevamente", describió.

En las imágenes también se observa a varios voluntarios intentando mantener al perro alejado de la estructura. El animal permanece cerca de los rescatistas y continúa intentando avanzar hacia los escombros, mientras es controlado para evitar que vuelva a ingresar al área afectada.

Noticias Caracol informó además que una veterinaria identificada como Royipets ofreció atender al animal. "Tráelo. Acá lo revisamos y cuidamos", escribió en redes sociales, luego de conocer el caso y las condiciones en las que fue encontrado el perro.

Continúan las labores tras el terremoto

El caso ocurrió mientras Cali enfrenta una emergencia por el terremoto, con estructuras afectadas y labores de búsqueda y rescate en diferentes sectores. La emergencia también dejó personas fallecidas, heridas, atrapadas y desaparecidas, según los reportes difundidos durante las últimas horas.

🇻🇪#AHORA - Aparece un nuevo ángulo del devastador terremoto en La Guaira. Mientras un video viral mostraba la caída de dos unidades residenciales, esta nueva grabación capta el colapso masivo de 4 edificios pic.twitter.com/GoAIbhiO4S — DatoWorld (@DatosAme24) July 1, 2026

La situación ha generado además acciones para ayudar a los animales afectados por el desastre. Ciudadanos y organizaciones han compartido información sobre mascotas extraviadas y recursos destinados a brindar atención a perros y gatos encontrados durante las labores de rescate.

Por ahora, no existe información oficial que confirme qué ocurrió con el dueño del perro después del derrumbe. Tampoco se ha informado públicamente el nombre del animal ni cuál fue su destino tras ser retirado de los escombros.