La "mano de palta": ¿Qué es y por qué un hospital de Alemania advierte del aumento de casos?

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un hospital universitario en Alemania encendió las alarmas por el aumento de casos de la llamada "mano de palta" (o aguacate), una lesión que ocurre al intentar cortar o extraer la semilla de la fruta con un cuchillo de manera incorrecta.

El fenómeno, que ya se había reportado en países como Reino Unido y Estados Unidos, ahora muestra un incremento sostenido en Europa central, con consecuencias que en muchos casos requieren cirugía y rehabilitación prolongada.

La mayoría de casos se dan en mujeres jóvenes.

Casos en aumento

El Hospital Universitario de Schleswig-Holstein (UKSH) informó que entre 2020 y mediados de 2026 atendió 80 pacientes con este tipo de lesiones, pasando de 8 casos en 2020 a 21 en 2025.

La mayoría de los afectados fueron mujeres jóvenes entre 20 y 29 años, un grupo que concentra más de la mitad de los incidentes. Los médicos explicaron que el problema ocurre cuando el cuchillo resbala al intentar golpear la semilla al usar la punta de la herramienta para sacarla, impactando directamente contra la palma o los dedos.

Las consecuencias pueden ser graves: cortes profundos que dañan tendones, nervios digitales y arterias, provocando hemorragias intensas y pérdida de movilidad. En varios casos, los pacientes necesitaron microcirugía y semanas de fisioterapia para recuperar la funcionalidad de la mano. Los especialistas advierten que, aunque la lesión pueda parecer menor, el riesgo de secuelas permanentes es alto si no se trata de inmediato.

El fenómeno refleja cómo una práctica cotidiana puede convertirse en una emergencia médica. El auge del consumo de aguacate en Europa, impulsado por tendencias de alimentación saludable y recetas virales en redes, ha incrementado la exposición a este tipo de accidentes. Los médicos señalan que la "mano de palta" es ya una de las lesiones domésticas más frecuentes atendidas en urgencias relacionadas con la cocina.

¿Qué recomendaciones existen?

Para prevenirla, el hospital recomienda no sostener el aguacate en la mano al cortarlo, sino colocarlo sobre una tabla de cortar estable. También sugieren usar una cuchara para extraer la semilla en lugar de un cuchillo, y si en caso este igualmente se usa, solo basta golpear con el filo la semilla, girarla y levantarla, técnicas simples pero infalibles para evitar semanas de recuperación.

La advertencia del UKSH busca concientizar especialmente a los jóvenes, quienes concentran la mayoría de los casos. Con el aguacate convertido en un alimento cotidiano, la "mano de palta" se ha transformado en un riesgo silencioso que ya figura en las estadísticas hospitalarias de Alemania.