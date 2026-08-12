Terremoto en Colombia: Aumenta a 265 la cifra de fallecidos y más de 3,500 heridos

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El sismo de gran magnitud que tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, Colombia alcanzó a 265 la cifra de fallecidos y más de 3,500 heridos informó el presidente de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella en una declaración a medios en el Palacio de San Carlos.

Suben las cifras

La cifra de victimas mortales del terremoto de 7,4 de magnitud que golpeó a Colombia continúa en aumento, las cifras alcanzaron los 265 fallecidos y se reportan hasta el momento más de 3,500 heridos según indicó el presidente de la República de Colombia, además de la alza de fallecidos y heridos, se reporto cientos de personas desaparecidas y miles de familias afectadas por el desastre.

Emergencia económica

El mandatario también comentó que el gobierno creará un "fondo milagro": una entidad que busca canalizar los apoyos financieros del interior y exterior del país para poder enfrentar las consecuencias del terremoto, esta medida busca canalizar los aportes destinándolos a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos afectados.

" Le informo al país que he decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla nuestra constitución para poder enfrentar esta crisis como corresponde. La emergencia que propongo va a crear un "fondo milagro", una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos que sufrieron afectaciones por el sismo", manifestó el presidente.

A su vez, busca que esta medida contemple una reactivación económica que pueda aumentar la inversión y así poder reducir los obstáculos para el desarrollo de proyectos y se puedan generar más empleos para los ciudadanos afectados.

"La emergencia de más queridos periodistas y compatriotas contemplar medidas de reactivación económica que estimulen la inversión reduzcan los obstáculos para el desarrollo de proyectos y generen más empleos en las zonas afectadas con la declaratoria de emergencia, el gobierno nacional envía un claro mensaje de compromiso con la atención prioritaria y eficaz de las necesidades de las víctimas y la reconstrucción de los territorios golpeados por el siniestro que hoy enluta a la patria", indicó el mandatario.

Mientras continúan las labores de rescate, las autoridades mantienen desplegados equipos de emergencia y maquinaria en las regiones más afectadas. La prioridad sigue siendo encontrar sobrevivientes, atender a los heridos y brindar apoyo a las familias que perdieron sus viviendas.

"Tengan la certeza de que haremos lo que sea necesario en el marco de la constitución y la ley, como corresponde en un estado de derecho para atender esta emergencia de la mejor manera y lograr al final de todo este viacrucis que nos ha tocado enfrentar como sociedad, lograr que en medio de esta crisis y de esta tragedia podamos resurgir como país y como sociedad", expresó el mandatario.

Finalmente, el presidente de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que su gobierno continuará trabajando para atender la emergencia y hará todo lo necesario para salvaguardar la vida de los ciudadanos afectados por el sismo.