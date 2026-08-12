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Terremoto en Colombia: Aumenta a 265 la cifra de fallecidos y más de 3,500 heridos

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó acerca del aumento de fallecidos y heridos por el terremoto de Colombia. Además, anunció un nueva medida para afrontar la crisis económica y atender las zonas afectadas por el desastre.

Presidente de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella ante los medios
Presidente de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella ante los medios Composición: Exitosa

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 12/08/2026

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El sismo de gran magnitud que tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, Colombia alcanzó a 265 la cifra de fallecidos y más de 3,500 heridos informó el presidente de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella en una declaración a medios en el Palacio de San Carlos.

Suben las cifras

La cifra de victimas mortales del terremoto de 7,4  de magnitud que golpeó a Colombia continúa en aumento, las cifras alcanzaron los 265 fallecidos y se reportan hasta el momento más de 3,500 heridos según indicó el  presidente de la República de Colombia, además de la alza de fallecidos y heridos, se reporto cientos de personas desaparecidas y miles de familias afectadas por el desastre.

Emergencia económica 

El mandatario también comentó que el gobierno creará un "fondo milagro": una entidad que busca canalizar los apoyos financieros del interior y exterior del país para poder enfrentar las consecuencias del terremoto, esta medida busca canalizar los aportes destinándolos a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos afectados.

" Le informo al país que he decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla nuestra constitución para poder enfrentar esta crisis como corresponde. La emergencia que propongo va a crear un "fondo milagro", una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos que sufrieron afectaciones por el sismo", manifestó el presidente. 

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A su vez, busca que esta medida contemple una reactivación económica que pueda aumentar la inversión y así poder reducir los obstáculos para el desarrollo de proyectos y se puedan generar más empleos para los ciudadanos afectados.

 

"La emergencia de más queridos periodistas y compatriotas contemplar medidas de reactivación económica que estimulen la inversión reduzcan los obstáculos para el desarrollo de proyectos y generen más empleos en las zonas afectadas con la declaratoria de emergencia, el gobierno nacional envía un claro mensaje de compromiso con la atención prioritaria y eficaz de las necesidades de las víctimas y la reconstrucción de los territorios golpeados por el siniestro que hoy enluta a la patria", indicó el mandatario.

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Mientras continúan las labores de rescate, las autoridades mantienen desplegados equipos de emergencia y maquinaria en las regiones más afectadas. La prioridad sigue siendo encontrar sobrevivientes, atender a los heridos y brindar apoyo a las familias que perdieron sus viviendas.

"Tengan la certeza de que haremos lo que sea necesario en el marco de la constitución y la ley, como corresponde en un estado de derecho para atender esta emergencia de la mejor manera y lograr al final de todo este viacrucis que nos ha tocado enfrentar como sociedad, lograr que en medio de esta crisis y de esta tragedia podamos resurgir como país y como sociedad", expresó el mandatario. 

Finalmente, el presidente de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que su gobierno continuará trabajando para atender la emergencia y hará todo lo necesario para salvaguardar la vida de los ciudadanos afectados por el sismo.

 

 

 

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