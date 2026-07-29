Kayra, la perrita rescatista de los Bomberos del Perú recibió el aplauso en el Desfile Cívico Militar

29/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La imagen de Kayra, la perrita rescatista de los Bomberos del Perú, volvió a emocionar a miles de personas durante la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026. Su presencia no pasó desapercibida, pues llegó al evento semanas después de participar en una misión internacional en Venezuela, donde contribuyó al rescate de una sobreviviente atrapada entre los escombros.

De una misión internacional al reconocimiento del país

La presencia de Kayra en el desfile se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada. La pastor belga malinois integra el Grupo USAR Perú, unidad especializada en búsqueda y rescate urbano, y fue parte del contingente de 40 bomberos peruanos enviado a Venezuela tras el terremoto registrado en junio de este año.

Durante ese despliegue internacional, la can fue la única representante del equipo de rescate canino. Su entrenamiento permitió detectar la ubicación de Belkys Barreto, una mujer de 60 años que permanecía atrapada desde hacía tres días bajo un edificio colapsado de 15 pisos en la región de La Guaira, facilitando el trabajo de los rescatistas.

El operativo para llegar hasta la sobreviviente se extendió por más de diez horas. Los bomberos realizaron varias horas de perforaciones antes de conseguir extraer con vida a la víctima. Gracias a esa intervención, Kayra recibió posteriormente la Medalla al Mérito del Servicio Canino y un diploma en reconocimiento por su destacada labor.

Entrenamiento especializado para salvar vidas

Kayra tiene casi 4 años y forma parte del programa de búsqueda con canes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. La preparación de un perro de rescate demanda cerca de tres años e incluye etapas de formación básica, intermedia, avanzada y operativa antes de participar en emergencias reales.

El programa canino de los bomberos cuenta actualmente con 6 perros operativos y otros cinco en proceso de entrenamiento. Estos equipos intervienen en desastres naturales, derrumbes y otras emergencias donde la capacidad de localizar personas bajo estructuras colapsadas resulta fundamental para acelerar las labores de rescate.

La participación de Kayra en la Gran Parada Militar representó un reconocimiento público a la labor que cumplen los equipos especializados de rescate. Su recorrido junto a la delegación de los bomberos fue recibido con aplausos por los asistentes, quienes destacaron el trabajo realizado durante la misión humanitaria desarrollada en territorio venezolano.

La historia de Kayra, la perrita rescatista de los Bomberos, refleja el trabajo especializado del equipo USAR dentro y fuera del país. Su participación en el Desfile Militar 2026 y en la misión de Venezuela volvió a poner en valor la importancia de los canes entrenados para salvar vidas durante emergencias.