Putin calificó muerte de Alí Jamenei en Irán como una "cínica violación de la moral humana": "Será recordado"

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Líderes mundiales han reaccionado a los ataques armados conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán, donde murió el líder supremo Alí Jamenei. Uno de ellos fue el presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien condenó el asesinato y expresó sus condolencias.

Putin envía condolencias a Irán por la muerte de Alí Jamenei

Este sábado 28 de febrero, bombardeos coordinados atacaron el país islámico, eliminando al ayatolá Jamenei, el jefe de las fuerzas armadas, el comandante de la Guardia Revolucionaria y la mayoría de altos mandos iraníes.

Ante ello, el mandatario ruso remitió un telegrama este domingo a su homólogo, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, rechazando tajantemente el ataque armado masivo.

"Acepte mis más sentidas condolencias por el asesinato del líder supremo de Irán, Sayyid Alí Jamenei, y sus familiares, cometido con una cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho internacional", escribió Putin.

Asimismo, el jefe del Kremlin pidió a Pezeshkian transmitir su más sentido pésame y palabras de apoyo a todo el pueblo de la República Islámica, afirmando que Jamenei será recordado en Rusia como un "estadista destacado".

Rusia e Irán han sido aliados clave durante muchos años, proporcionándose apoyo militar.

Según Putin, el fallecido ayatolá realizó una enorme contribución al desarrollo de las relaciones entre Irán y Rusia, quienes han sido aliados clave durante mucho tiempo.

El país islámico ha proporcionado a Rusia apoyo militar, incluidos drones y misiles balísticos. También contribuyó a construir una planta de fabricación de drones de cara a su guerra en Ucrania.

El pronunciamiento de Putin se da después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia condenara el mismo sábado los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, asegurando que estos ya estaban planificados con antelación y sin que Teherán hiciera algo para provocarlos.

Además, calificaron este conflicto como "paso temerario" y de "acto no provocado de agresión armada".

"Rusia, como siempre, está dispuesta a facilitar la búsqueda de soluciones pacíficas basadas en el derecho internacional, el respeto mutio y el equilibrio de intereses", apuntó Moscú.

Irán será dirigido por consejo provisional hasta designación de nuevo líder

Irán será dirigido por un consejo provisional, cuyo tercer miembro es el ayatola Alireza Aarafi, de 66 años, tras la muerte del líder supremo, Alí Jamenei, así lo informó la Asamblea de Discernimiento de Conveniencia del Sistema.

La nueva estructura de poder se articula mediante el Consejo de Liderazgo de Irán, integrado por el presidente Masud Pezeshkian, el jefe del poder Judicial Ghoelamhosein Mohseni-Ejei, y el clérigo y jurista Alireza Arafi.