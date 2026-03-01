Irán contraataca Israel: Al menos nueve israelíes mueren tras caer misil cerca de Jerusalén

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El conflicto en Oriente Medio sigue escalando. A horas del primer ataque balístico de las fuerzas de Estados Unidos e Israel contra Irán y el asesinato de su líder Alí Jamenei, el país islámico lanzó represalias que dejaron, al menos, nueve israelíes fallecidos.

Represalia iraní en Israel deja al menos 9 civiles fallecidos

Este domingo 1 de marzo, el impacto directo de un misil iraní contra edificios residenciales cerca de Jesusalén, en Beit Shemesh, acabó con la vida de civiles en el incidente más mortífero en Israel desde que Irán respondió a ataques.

Así lo confirmó el servicio de búsqueda y rescate israelí Zaka, que también reportó el saldo de 23 heridos producto del violento impacto armado, que dejó derrumbada toda la zona residencial.

"Como resultado del impacto directo, el edificio que albergaba civiles sufrió graves daños y se derrumbó", reportó la policía de Israel mediante un comunicado.

Asimismo, las fuerzas de seguridad de Israel señalan que el servicio de emergencia continúa buscando personas atrapadas entre los escombros, por lo que no se descarta una cifra mayor de víctimas mortales y heridos.

También se reportaron un total de ocho edificios severamente afectados por el impacto.

En un video grabado por rescatistas, se pudo observar a los bomberos intentando sofocar las llamas, en medio del humo que se elevaba en el lugar del impacto.

Tras los ataques contra Irán, sus fuerzas militares lanzaron múltiples oleadas de misiles balísticos y drones dirigidos a territorio israelí el mismo 28 de febrero, incluyendo a la ciudad de Tel Aviv, donde se confirmó la muerte de una mujer filipina de 40 años.

Se dispararon alrededor de 170 misiles balísticos en total hacia Israel y bases estadounidenses en la región. La mayoría de ellos fueron interceptados por las defensas aéreas israelíes, con apoyo estadounidense.

Sin embargo, no pudieron evitar impactos como el de Tel Aviv, Bnei Brak y Beit Shemesh, cerca de Jerusalén.

Irán será dirigido por consejo provisional hasta designación de nuevo líder

Irán será dirigido por un consejo provisional, cuyo tercer miembro es el ayatola Alireza Aarafi, de 66 años, tras la muerte del líder supremo, Alí Jamenei, así lo informó la Asamblea de Discernimiento de Conveniencia del Sistema.

La nueva estructura de poder se articula mediante el Consejo de Liderazgo de Irán, integrado por el presidente Masud Pezeshkian, el jefe del poder Judicial Ghoelamhosein Mohseni-Ejei, y el clérigo y jurista Alireza Arafi.

Este 'triunvirato de transición' tendrá la tarea de asumir la administración provisional del país, mientras se determina cuál será la figura que ocupará la jefatura suprema.