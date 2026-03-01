El Mencho: PNP reporta presencia de cártel mexicano en el Vraem

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La amenaza del narcotráfico internacional vuelve a poner en alerta al país. La Policía Nacional del Perú (PNP) ha advertido sobre indicios que apuntan a la presencia de estructuras vinculadas a Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", abatido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según las investigaciones, estas redes estarían intentando fortalecer rutas y contactos en territorio peruano. Las autoridades antidrogas han reforzado el monitoreo de organizaciones criminales que operan en zonas estratégicas para el envío de droga al extranjero. El Perú es considerado uno de los principales productores de cocaína en la región, lo que lo convierte en un punto clave para mafias internacionales que buscan ampliar su dominio.

Rutas bajo vigilancia

Los agentes especializados detectaron movimientos sospechosos que revelarían coordinaciones entre operadores locales y emisarios extranjeros. La hipótesis que se maneja es que el grupo mexicano no busca instalarse de manera visible, sino establecer sino establecer alianzas con bandas peruanas para poder asegurar el abastecimiento y traslado de cargamentos. Fuentes policiales señalan que no se trata de una invasión directa, sino de una estrategia silenciosa.

El interés principal estaría en garantizar el flujo constante de droga hacia mercados como Estados Unidos y Europa, aprovechando la experiencia logística que ya existe en el país. La presencia de emisarios o intermediarios vinculados a "El Mencho" habría sido detectada en investigaciones recientes. Estos contactos de gran utilidad para poder coordinar compras, asegurar cargamentos y mantener perfil bajo para evitar operativos de gran impacto.

"Al morir 'El Mencho' se producirán cambios sustanciales en la organización criminal del CJNG, de cuya presencia en el Perú contamos con información de inteligencia. Por esta razón nos encontramos en estado de alerta. Los informes que hemos recibido de nuestras unidades confirman la presencia de mexicanos en el Vraem (valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro). Vienen para supervisar la calidad de la droga", reportó el general PNP Leiby Huamán para La República.

Estrategia internacional

El avance del Cártel Jalisco Nueva Generación en Sudamérica no es nuevo. En otros países ya se han reportado intentos de expansión, siguiendo un modelo basado en alianzas con organizaciones locales. En el caso peruano, la preocupación radica en que esta estructura criminal cuenta con recursos económicos y armamento suficiente para influir en que esta estructura criminal cuenta con recursos económicos y armamento suficiente para influir en mercados ilegales.

La Policía Antidrogas ha intensificados operativos en puertos, aeropuertos y zonas cocaleras. El objetivo es evitar que el país se convierta en un centro de operaciones para el cartel mexicano, pues según reportes de la inteligencia policial ecuatoriana, el CJNG ha recurrido a la organización "Los Lobos" para sacar los cargamentos de cocaína del Vraem y otros puntos de producción en el Perú. Las investigaciones continúan y no se descartan futuras detenciones.