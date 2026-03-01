Irán atacó el petrolero Skylight en el estrecho de Ormuz: Tripulación tuvo que evacuar el navío

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un petrolero fue atacado por Irán frente a las costas de un enclave en los Emiratos Árabes Unidos, en el golfo de Ormuz tras el cierre de facto de este y los bombardeos que lanzó Israel y Estados Unidos contra dicho país, así lo informó el Centro de Seguridad Marítima de Omán.

Ataques con drones

Se trata del petrolero Skylight con bandera de la República de Palaos, que fue atacado por drones iraníes a nueves kilómetros al norte del puerto Khasab. Según informó la autoridad Omaní, en el interior del barco había una tripulación de 20 personas, quienes fueron evacuados.

Presuntamente cuatro personas habrían resultado heridas y estarían siendo tratados en establecimientos de salud. Estos, quince son de nacionalidad india y cinco de nacionalidad iraní.

Sumado a ello, uno de los puertos de Omán fue atacado, según afirmó la agencia de noticias de Omán: "Una fuente de seguridad informó que el puerto comercial de Duqm fue atacado por dos drones. (...) Uno de los drones impactó en un alojamiento móvil para trabajadores, hiriendo a un empleado extranjero, mientras que los restos del otro cayeron cerca de unos tanques de combustible, sin causar víctimas ni daños materiales ".

La embajada de EE. UU. en Omán ha ordena a su personal y a todos los estadounidenses que se resguarden en sus hogares por la actividad en curso hasta nuevo aviso.

Cabe señalar que, tras los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, la Guardia Revolucionaria iraní había advertido de lo inseguro del estrecho de Ormuz y el cierre de facto.

Cierre de facto de estrecho Ormuz

El tránsito para barcos y petroleros fue cerrado tras una advertencia de la Guardia Revolucionaría iraní, la medida responde a la tensión en la región por los ataques de Israel y Estados Unidos, así como la respuesta de Irán contra territorio israelí, bases estadounidenses en la región y países del Golfo.

"Los Guardianes de la Revolución advirtieron a varios barcos de la inseguridad en torno al estrecho debido a la agresión militar de Estados Unidos e Israel y a la respuesta de Irán, y que no es seguro pasar por el estrecho en este momento ", informó la agencia de prensa Tasnim. "Con el cede del paso de los barcos y petroleros por el estrecho de Ormuz, el estrecho quedó de facto cerrado ", indicaron.

Es en medio de esta medida que Irán atacó con drones un petrolero y un puerto de Omán, tras los bombardeos sufridos el último sábado.