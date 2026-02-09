Joven es atropellada y lanzada varios metros tras salir corriendo en una vía de alta velocidad

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un impactante accidente fue registrado en México, donde una joven de 25 años resultó gravemente herida tras lanzarse corriendo en medio de una vía rápida. El hecho ocurrió en la avenida Paseo de los Leones, en la ciudad de Monterrey, y fue captado en video por automovilistas y transeúntes que circulaban por la zona.

Las imágenes muestran cómo la mujer, vestida de oscuro, caminaba por la lateral de la avenida y, de manera repentina, decidió cruzar los carriles centrales mientras los vehículos transitaban a alta velocidad. Un automóvil blanco no logró frenar y la impactó, provocando que saliera proyectada varios metros antes de caer y chocar contra el pavimento.

El accidente movilizó de inmediato a las corporaciones de auxilio en la colonia Cumbres tercer sector. Un oficial que se encontraba en el lugar detuvo el tráfico y se acercó para auxiliar a la joven, mientras que minutos después una ambulancia de la Cruz Roja llegó para trasladarla a un hospital cercano.

Hasta el momento, se conoce que la víctima se halla en un estado de salud estable, aunque se informó que no quedó libre de muy severos golpes.

Testimonios y el momento del accidente

De acuerdo con información preliminar, la joven viajaba en un vehículo junto a sus padres, pero habría mostrado una conducta irregular antes de bajarse y correr hacia la vía. Testigos señalaron que parecía esperar a que los autos se aproximaran antes de lanzarse, lo que generó aún más desconcierto entre quienes presenciaron la escena.

El video del accidente rápidamente se difundió en redes sociales y medios locales, generando gran impacto por la violencia del atropello y la aparente intencionalidad de la acción. La Secretaría de Seguridad de Monterrey confirmó que se solicitó apoyo inmediato para resguardar la zona y atender a la víctima.

Este caso pone en evidencia los riesgos de las vías rápidas y la importancia de mantener protocolos de seguridad tanto para peatones como para conductores. Aunque las circunstancias personales de la joven aún no han sido esclarecidas, el accidente refleja cómo una decisión intempestiva puede tener consecuencias graves en cuestión de segundos.

En México, los atropellos en avenidas de alta velocidad son una problemática recurrente, y este episodio vuelve a abrir la preocupación local sobre la necesidad de reforzar medidas de prevención y asistencia psicológica en situaciones de crisis.