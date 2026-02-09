Antonio Tang propone modificar la Ley de la PNP: "Hay un déficit de policías en las calles"

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista para Exitosa, el candidato a diputado por el partido Somos Perú, Antonio Tang, indicó que una de sus propuestas en seguridad es la modificación de la Ley de la Policía Nacional, N° 267. Señala que es contradictorio que en las comisarías haya muchos efectivos en labores administrativas, pero no combatiendo el crimen en las calles.

Policía a las calles y no en comisarías

Ante la falta de agentes policiales para combatir el crimen, la propuesta de Tang busca que los policías dejen los trabajos administrativos al interior de la comisarías y comiencen a ejercer sus funciones en las calles. "En las calles tenemos ausencia de policías y, por el otro, comisarías atiborradas", indicó.

El candidato de Somos Perú precisa que los agentes que se encuentran en las comisarías realizan labores que son ajenas a su preparación, en agravio de la propia ciudadanía al momento de realizar denuncias. "Todos están haciendo cosas que no tienen que ver con enfrentarse", señala.

"Son personas que han sido capacitadas para un trabajo de enfrentamiento contra la criminalidad en manejo del arma y están haciendo trabajos que en este mismo momento no corresponden y que podrían ser realizados por un civil", precisó.

Así, indicó que los estudiantes de los últimos ciclos de las carreras de derecho u administración podrían participar como personal en las áreas de administración trabajando a través de contratos CAS.

De esta forma se propiciaría que los agentes policiales actúen en contra del crimen y atiendan a las demandas ciudadanas de una forma más rápida.

Responde sobre su contratación en MIMP

Tang señaló que desde el 2017 trabaja en la gestión pública y que su selección en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) no responde a la elección de la Sandra Gutiérrez como ministra por pertenecer al partido Somos Perú.

Aseguró que las personas contratadas en este ministerio y que son de su partido dan la talla en el puesto. "Nada es a dedo" indicó Tang. Señaló que la Contraloría realiza diligencias con el fin de corroborar la capacidad de las personas contratadas y que su elección responde a que se encontraba capacitado.

En otro momento respondió sobre la figura de José Jerí sobre quien señaló que es un militante que ha pedido una licencia del partido para poder gobernar. "Él ha ido solo, no ha ido Somos Perú a gobernar", señaló.

