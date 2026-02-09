Caso Jeffrey Epstein: Expareja y cómplice del magnate promete a Donald Trump limpiar su nombre si la indulta

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La polémica en torno al caso Epstein volvió a encenderse tras las declaraciones de la defensa de Ghislaine Maxwell, quien ofreció "limpiar el nombre" del presidente Donald Trump a cambio de recibir un indulto presidencial.

Maxwell, quien a día de hoy cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual de menores en la red dirigida por Jeffrey Epstein, participó en una comparecencia virtual ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Defensa traslada oferta

Durante la sesión, su abogado David Oscar Markus afirmó que su clienta está dispuesta a hablar "la verdad sin filtros", siempre que Trump le conceda el indulto. Según Markus, solo Maxwell puede dar una versión completa de lo ocurrido y aclarar las dudas sobre las relaciones de Trump y del expresidente Bill Clinton con Epstein.

"Puede que a algunos no les guste lo que escuchen, pero la verdad es lo importante", señaló el letrado.

Maxwell, sin embargo, se acogió a la Quinta Enmienda durante la audiencia, negándose a responder preguntas que pudieran incriminarla. Esa actitud generó críticas entre legisladores y víctimas, quienes consideran que su propuesta es un intento de "comprar" su libertad. La oposición demócrata advirtió que el ofrecimiento busca manipular el proceso judicial y condicionar la verdad a un beneficio personal.

Abogado de Maxwell revela pedido de su defendida.

La cómplice de la red

Maxwell fue considerada durante décadas la mano derecha de Epstein, organizando y facilitando el acceso de menores a la red de explotación sexual. Su condena en 2022 representó un hito en la lucha contra el abuso, pero también dejó abiertas interrogantes sobre la implicación de figuras poderosas en el círculo del magnate.

El ofrecimiento a Trump llega en un momento de alta tensión política, con el presidente buscando reforzar su imagen pública y con la oposición cuestionando cualquier intento de clemencia hacia personajes vinculados a delitos graves. La propuesta de Maxwell, por tanto, no solo tiene implicaciones judiciales, sino también un fuerte impacto político y mediático.

El caso refleja cómo la figura de Epstein sigue proyectando sombras sobre la política estadounidense. Mientras Maxwell intenta negociar su libertad con información sensible, el debate público y dentro del Legislativo se centra en la legitimidad de condicionar la verdad a un indulto.

Para la comunidad internacional que sigue estos procesos, el episodio es un recordatorio de cómo los escándalos de poder y justicia en EE.UU. pueden tener repercusiones globales.