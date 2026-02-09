Estados Unidos ataca lancha en el Pacífico y mata a dos personas: Quedó un sobreviviente

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

¿Golpe al narcotráfico? Este lunes 9 de febrero por la noche, el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) confirmó un nuevo ataque contra una presunta embarcación terrorista, que dejó dos tripulantes fallecidos y uno sobreviviente.

EE.UU. perpetúa nuevo ataque contra embarcación en el Pacífico

La operación militar estadounidense, calificada como un "ataque cinético letal" fue ejecutada por la Fuerza de la Tarea Southern Spear bajo la dirección del comandante del Comando Sur, Francis L. Donovan.

Según la inteligencia de Washington, la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en las aguas internacionales del Pacífico Oriental, además de que participaba de operaciones de narcotráfico.

Informaron que, luego del ataque, la Guardia Costera de EE.UU. activó el sistema de búsqueda y rescate para socorrer al tripulante de la lancha que sobrevivió al operativo.

El general Donovan está a cargo de la división militar desde el pasado jueves 5 de febrero.

On Feb. 9, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking... pic.twitter.com/fa5vppjcCy — U.S. Southern Command (@Southcom) February 10, 2026

Este ataque se suma a otros 40 similares en aguas internacionales en los últimos meses, específicamente desde agosto del 2025.

Este mismo lunes, EE.UU. también ejecutó un ataque a un submarino en coordinación con fuerzas armadas de Colombia, en el mismo océano. El resultado fue la destrucción de 10 toneladas de cocaína y la detención de cuatro sospechosos.

Este nuevo operativo conjunto coincide con la reciente visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a la Casa Blanca, para reunirse con su homólogo, Donald Trump, dejando atrás la rivalidad y diferencias que los separaban.

