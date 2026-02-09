RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Mundo
Denuncian ante la comunidad internacional

Venezuela: Gobierno chavista detiene a líder opositor Juan Pablo Guanipa a pocas horas de su excarcelación

Familiares de Juan Pablo Guanipa denunciaron el secuestro del líder opositor venezolano a horas de haber quedado en libertad por estar en contra de las políticas del régimen chavista.

Juan Pablo Guanipa.
Juan Pablo Guanipa. Difusión

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 09/02/2026

A 12 de horas de recobrar su libertad, tras permanecer arbitrariamente ocho meses en prisión, el líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue nuevamente privado de sus derechos, al ser detenido por las fuerzas chavistas, la noche del domingo 8 de febrero, en Caracas

La figura de Guanipa ha trascendido en los últimos años en la clase política de Venezuela, siendo uno de los principales aliados de María Corina Machado. Ambos personajes alzaron su voz en julio del 2024, cuando Nicolás Maduro fue declarado ganador de las elecciones presidenciales, en medio de una serie de sospechas de fraude electoral

Denuncian detención a mano armada

Tal como viene sucediendo desde que su padre fuera conducido a prisión en mayo del 2025, Ramón Guanipa informó el secuestro de su progenitor, ocurrido al promediar las 11:45 p. m. en la capital venezolana.

Según su versión, el opositor de 61 años iba a bordo de una camioneta junto a un grupo de personas, cuando de un momento a otro fue interceptado sin razón alguna por otro vehículo, teniendo a personas con armas de largo alcance en su interior.

Siguiendo con su relato, los 10 sujetos no identificados empezaron a golpear el vehículo y la vivienda a donde se dirigía su padre con sus acompañantes. Ante este hecho de violencia, los hombres procedieron a detener a Juan Pablo Guanipa, trasladándolo en una camioneta con rumbo desconocido

Venezuela: Gobierno chavista excarcela tras ocho meses de cautiverio al líder opositor Juan Pablo Guanipa
La libertad de Guanipa se había producido en medio del anuncio de la administración de Delcy Rodríguez de liberar a los presos políticos, días después del derrocamiento de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero en Caracas.

No violó las medidas restrictivas impuestas 

De acuerdo con el testimonio de Ramón Guanipa, su padre no infringió ninguna de las comparecencias impuestas por la autoridad judicial. Las medidas le ordenaban no ausentarse del territorio venezolano y firmar en un juzgado cada 30 días

Venezuela: Aprueban por unanimidad y en primera lectura la Ley de Amnistía General para presos políticos
No obstante, el Ministerio Público de Venezuela se atribuyó la orden de excarcelación de Juan Pablo Guanipa, al verificar "el incumplimiento de las condiciones impuestas" por el Tribunal.

Vale recordar que, el último 5 de febrero, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó (de manera unánime), la primera votación del proyecto de ley de amnistía general que ordena la liberación de presos políticos y perseguidos desde 1999, excluyendo a quienes hayan cometido delitos relacionados a crímenes de lesa humanidad, homicidios intencionales, corrupción y narcotráfico.

Venezuela espera la liberación de Guanipa y todos los presos políticos, así como la realización de nuevas elecciones para los próximos meses. 

Temas relacionados Delcy Rodríguez detención Juan Pablo Guanipa Nicolás Maduro Venezuela

