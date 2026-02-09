Venezuela: Gobierno chavista detiene a líder opositor Juan Pablo Guanipa a pocas horas de su excarcelación

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A 12 de horas de recobrar su libertad, tras permanecer arbitrariamente ocho meses en prisión, el líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue nuevamente privado de sus derechos, al ser detenido por las fuerzas chavistas, la noche del domingo 8 de febrero, en Caracas.

La figura de Guanipa ha trascendido en los últimos años en la clase política de Venezuela, siendo uno de los principales aliados de María Corina Machado. Ambos personajes alzaron su voz en julio del 2024, cuando Nicolás Maduro fue declarado ganador de las elecciones presidenciales, en medio de una serie de sospechas de fraude electoral.

Denuncian detención a mano armada

Tal como viene sucediendo desde que su padre fuera conducido a prisión en mayo del 2025, Ramón Guanipa informó el secuestro de su progenitor, ocurrido al promediar las 11:45 p. m. en la capital venezolana.

Según su versión, el opositor de 61 años iba a bordo de una camioneta junto a un grupo de personas, cuando de un momento a otro fue interceptado sin razón alguna por otro vehículo, teniendo a personas con armas de largo alcance en su interior.

Siguiendo con su relato, los 10 sujetos no identificados empezaron a golpear el vehículo y la vivienda a donde se dirigía su padre con sus acompañantes. Ante este hecho de violencia, los hombres procedieron a detener a Juan Pablo Guanipa, trasladándolo en una camioneta con rumbo desconocido.

La libertad de Guanipa se había producido en medio del anuncio de la administración de Delcy Rodríguez de liberar a los presos políticos, días después del derrocamiento de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero en Caracas.

Denunciamos que un grupo de personas armadas interceptaron y secuestraron a Juan Pablo Guanipa hace minutos.



Era un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas.



Logramos identificar un Corolla plateado, un Range Rover blanca y un Renault Simbol.



Exigimos FE DE VIDA... — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) February 9, 2026

No violó las medidas restrictivas impuestas

De acuerdo con el testimonio de Ramón Guanipa, su padre no infringió ninguna de las comparecencias impuestas por la autoridad judicial. Las medidas le ordenaban no ausentarse del territorio venezolano y firmar en un juzgado cada 30 días.

No obstante, el Ministerio Público de Venezuela se atribuyó la orden de excarcelación de Juan Pablo Guanipa, al verificar "el incumplimiento de las condiciones impuestas" por el Tribunal.

COMUNICADO



El Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela informa que, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, ha solicitado ante el Tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa pic.twitter.com/kk8fWOtfph — Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) February 9, 2026

Vale recordar que, el último 5 de febrero, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó (de manera unánime), la primera votación del proyecto de ley de amnistía general que ordena la liberación de presos políticos y perseguidos desde 1999, excluyendo a quienes hayan cometido delitos relacionados a crímenes de lesa humanidad, homicidios intencionales, corrupción y narcotráfico.

Venezuela espera la liberación de Guanipa y todos los presos políticos, así como la realización de nuevas elecciones para los próximos meses.