Autoridades prohíben uso y comercialización de esta marca de perfumes: Por posible riesgo para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso y la comercialización de un conocido perfume "por representar un serio riesgo para la salud de la población". Advierten efectos adversos en los usuarios, especialmente dermatitis.

Prohíben uso de conocida marca de perfumes artesanales

Muchas personas no dudan en usar un agradable aroma para distintas ocasiones; sin embargo, se lanzó una advertencia que podría en la mira a una popular marca de perfumes artesanales.

Pues bien, la ANMAT, organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Salud de la Nación Argentina precisó, a través de la Disposición 228/2026, que los productos de la marca 'Zentidos' no cumplirían con las normas sanitarias vigentes. "No se hallaron productos cuyos datos identificatorios que coincidan con los consignados en los rótulos", precisó la entidad en referencia a que al consultar su base de datos se percataron de que la marca no contaban con información de inscripción sanitaria.

Asimismo, se reveló que la prohibición del uso de ese perfume se iniciaron tras la recepción de reportes por parte del sector de Cosmetovigilancia del Servicio de Productos Cosméticos e Higiene Personal sobre eventos adversos específicamente casos de dermatitis, es decir, que usuarios informaron sobre estas reacciones en la piel:

Inflamación, picazón, enrojecimiento, sequedad o sarpullido.

Ordenan la no comercialización del producto

Además, se constató su comercialización a través de redes sociales y portales de venta en línea con envíos a todo el país, así como la compra de los productos en un local comercial de la localidad de Tigre, provincia de Buenos Aires. Frente a esto, se dio intervención al área correspondiente para gestionar la baja de las publicaciones en plataformas digitales.

En ese marco, la ANMAT recomienda a la ciudadanía, no solo en Argentina, sino también en otros países, abstenerse de adquirir productos de higiene o cosmética que no presenten de forma clara el número de legajo del elaborador habilitado y el número de inscripción del producto.

"La prohibición del uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los productos denominados "PERFUMES DE AUTOR/PERFUMES ARTESANALES", marca "ZENTIDOS" sin datos de inscripción sanitaria,en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos", se precisa en el documento.

Es así como la ANMAT ordenó la suspensión inmediata del uso y la venta de perfumes artesanales de la marca Zentidos tras percatarse de que los insumos no cumplían con las normas sanitarias vigentes y se recibieron reportes de posibles dermatitis.