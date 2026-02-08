Venezuela: Gobierno chavista excarcela tras ocho meses de cautiverio al líder opositor Juan Pablo Guanipa

08/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El líder opositor venezolano, Juan Pablo Guanipa, fue liberado la tarde de este domingo 8 de febrero en la ciudad de Caracas, tras estar ocho meses en prisión de manera arbitraria a manos del régimen que lideraba Nicolás Maduro.

De 61 años, es uno de los perseguidos políticos por parte del oficialismo venezolano que acusó de supuestamente de "sabotear" las elecciones generales del 28 de julio del 2024 -la cual para la gran mayoría de la comunidad internacional- tuvo como justo ganador a Edmundo González Urrutia.

Reencuentro con sus seres queridos

La detención arbitraria del chavismo se produjo el pasado 23 de mayo de 2025. Desde aquel entonces, no hubo comunicación directa entre el preso político y sus familiares; no obstante, esta situación empezó a cambiar tras el derrocamiento de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a inicios de enero por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

Su hijo, Ramón Guanipa, anunció recientemente el 1 de febrero, que tras ocho meses de alejamiento forzoso, tanto él como sus hermanos pudieron volver a reunirse con su progenitor a la espera de que pueda recobrar su libertad, tal como lo anunció a mediados de enero el régimen que actualmente está al mando de Delcy Rodríguez.

‼️Actualización 01 de febrero.



Quiero informar que este fin de semana los hermanos Guanipa Linares pudimos visitar finalmente a mi papá.



Puedo confirmar que Juan Pablo Guanipa se encuentra en buenas condiciones físicas y está más firme y fuerte que nunca.



Al igual que todas... pic.twitter.com/L9pbHY6qy5 — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) February 2, 2026

No obstante, la espera terminó una semana después, el propio Ramón anunció la libertad de su padre, exigiendo, además, la "liberación inmediata, plena e incondicional de todos los presos políticos" de Venezuela.

"Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue excarcelado hace minutos. Luego de más ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto. Todavía hay cientos de venezolanos injustamente encarcelados", escribió en "X" (Twitter).

Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue excarcelado hace minutos.



Luego de más ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto.



Todavía hay cientos de venezolanos injustamente encarcelados.



Exigimos la... — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) February 8, 2026

Como era de esperarse, la principal opositora venezolana, María Corina Machado, expresó su satisfacción por la liberación de Juan Pablo Guanipa, por ser uno de sus principales aliados contra la dictatura chavista. "Mi querido Juan Pablo, contando los minutos para abrazarte! Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá siempre. Libertad para todos los presos políticos!", señaló en sus redes sociales.

Mi querido Juan Pablo, contando los minutos para abrazarte!



Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá SIEMPRE.



Libertad para TODOS los presos políticos!! https://t.co/xPDbwAWod5 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) February 8, 2026

Aprueban ley de amnistía para presos políticos

El último 5 de febrero, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó (de manera unánime), la primera votación del proyecto de ley de amnistía general que ordena la liberación de presos políticos y perseguidos desde 1999, excluyendo a quienes hayan cometido delitos relacionados a crímenes de lesa humanidad, homicidios intencionales, corrupción y narcotráfico.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, exhortó a los legisladores a dar "celeridad" al trámite para que la norma sea aprobada en segunda instancia y promulgada lo antes posible. Asimismo, y con una foto en mano de Hugo Chávez, Rodríguez pidió "perdón" a todos los presos políticos y sus familiares por tantos años de injusticia.

"Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también. Pedimos perdón porque, lo digo con claridad, a mí no me gustan los presos. A mí Chávez una vez me ofreció ser ministro del Interior y me dijo: ´'mejor no, porque tú vas a soltar a todos los presos'", sostuvo.

Una nueva luz de esperanza nace en Venezuela con la liberación de Juan Pablo Guanipa, cientos de presos políticos esperan tener la misma suerte lo antes posible.