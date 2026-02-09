Premier Álvarez: "Nueva Carretera Central va de todas maneras" bajo contrato con Francia

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, reconfirmó este lunes que el proyecto de la nueva Carretera Central se realizará "de todas maneras" bajo acuerdo G2G con Francia. Aun no hay reemplazo de PMO Vías.

Premier garantiza continuidad de nueva Carretera Central

En diálogo con Andina, el premier señaló que el convenio Gobierno a Gobierno con el país europeo tiene "cláusulas anticorrupción muy severas", por lo que ambos países acordarán pronto la empresa nueva que llevará el proyecto.

"Indudablemente, Perú y Francia encontrarán la manera de articular sus voluntades para reemplazar esta empresa. Lo más seguro es que en las próximas semanas", precisó.

Según Álvarez, la discusión recae en que la nueva Carretera Central sea gestionada por una empresa que en su momento fue sancionada por temas de corrupción, lo que fue advertido por el Banco Interamericano de Desarrollo y otras entidades.

La empresa elegida podrá tener nuevos directivos y nueva conformación de sus miembros, pero el premier resaltó que, para un proyecto de gran envergadura como este, con un costo de 14 mil millones de soles, "se requiere, desde el inicio, una transparencia y generación de confianza".

El jefe de Gabinete reiteró que el proyecto va, pero considerando el marco del presupuesto nacional y la situación actual del Perú.

"Esto se tiene que realizar de todas maneras, pero dentro de las capacidades financieras que tiene el Perú. Un proyecto necesario tiene que ser tratado con la mayor seriedad y responsabilidad posible", sentenció.

Por último, Álvarez Miranda aseguró que la anulación de contrato con PMO Vías para este proyecto nuevo representa "un simple escollo fácilmente recuperable para concretar este proyecto".

Provías asegura continuidad de proyectos

En diálogo con Exitosa, Claudia Dávila Moscoso, directora ejecutiva de Provías Nacional, aseguró que los proyectos de la nueva Carretera Central, la Vía Rápida Santa Rosa y el puente homónimo continuarán y resaltó que tampoco que ralentizará el cronograma pese a la anulación del contrato con PMO Vías.

Dávila detalló que el contrato resuelto con PMO Vías es de asistencia técnica y no afectará la ejecución de las obras que tenía a su cargo.

Consideró completamente "innecesario" que Provías Nacional continúe con un contrato "lesivo" para estos proyectos con gran importancia. Explicó que la preocupación se daba porque PMO Vías elegía a las empresas que suscribirían el contrato de los proyectos.

"La responsabilidad es porque ellos son quienes llevan a cabo el proceso de procura, es decir, quienes seleccionan a quienes van a suscribir el contrato de las obras, esa es la sensibilidad que tiene este asesor técnico", indicó.

