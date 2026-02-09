SJL: Mototaxista fue asesinado de al menos cinco balazos luego de dejar a un pasajero

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La víctima identificada como Carlos Enrique Murguía Blanco, de 31 años, se desempeñaba como mototaxista, aparentemente cayó parte de un ajuste de cuentas, pues recibió 5 balazos en la cabeza, luego de dejar a su pasajero, donde a los minutos un hombre se le acercó caminando, disparándole y acabando con su vida.

Su pareja quien se encuentra en estado de gestación, declaró que la víctima trabajó por más de 5 años como mototaxista, pero recién era su primer día laborando en esa línea de transporte, donde su paradero se encuentra en el sector 7 de Huáscar. Ella se comunicó con Carlos Enrique, quien le dijo que se encontraba trabajando tranquilo.

"Hace un rato me indicó que estaba tranquilo, que estaba normal, que le iba bien, que estaba trabajando. Que la plaza iba bien, que estaba "pulenta" como decía él, de lo más maravilloso. Él me dijo para ir a almorzar, y le dije que no podía, porque mi abuelo me había invitado a comer y de ahí se fue, me dijo vuelvo a las 4:20, y me salen con esa noticia que lo habían matado" relató.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Un mototaxista de 33 años identificado como Carlos Enrique Murgia Blanco perdió la vida la tarde del lunes 9 de febrero tras ser baleado luego de haber dejado a un pasajero. Un sujeto llegó caminando y abrió fuego contra él, disparándole a... pic.twitter.com/K51BnCUjTq — Exitosa Noticias (@exitosape) February 10, 2026

Según el parte policial, los agentes fueron alertados durante su patrullaje de rutina, por un vecino de la zona, quien denunciaba que un conductor de mototaxi habría sido atacado con un arma de fuego. Sin embargo, al llegar los efectivos al lugar, solo encontraron a la víctima dentro de su vehículo, sin ningún signo vital.

Por otro lado, la pareja de la víctima señaló desconocer de si recibió algún tipo de amenaza y que a través de lágrimas en los ojos exigió justicia a las autoridades, pidiendo que se revisen las cámaras y se haga justicia.

Hasta el momento se lograron contabilizar 3 cámaras de videovigilancia aledañas a la zona, ya solicitada por las autoridades, se espera que se lleven las correctas diligencias e investigaciones del caso. Es importante recalcar que después de horas, el cuerpo aún sigue en medio de la calle, donde se espera que la Policía Nacional espera la llegada de Criminalística y el Ministerio Público, para realizar las diligencias de acuerdo a ley.

Se sigue en la espera del reforzamiento de seguridad

Vecinos temen por inseguridad

Los moradores manifestaron haber escuchado disparos, también denunciaron la inseguridad en la zona, que estos son hechos consecutivos, pese al estado de emergencia, evitando dar mayores detalles por temor a represalias. Es importante recalcar que este es el segundo atentado mortal contra un mototaxista en el distrito de San Juan de Lurigancho. Otro conductor perdió la vida tras ser atacado a balazos mientras se encontraba esperando pasajeros en un paradero de la avenida Santa Rosa de Lima.

De acuerdo a testigos del lugar, la víctima estaba estacionado en su vehículo cuando fue atacado por sorpresa.