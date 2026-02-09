Delincuente termina violentamente atropellado tras intentar robarle el vehículo a un conductor

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En Chile se armó un susto de aquellos. El sábado 7 de febrero, un delincuente terminó atropellado después de intentar robar el auto a un conductor que iba con compañía.

Delincuentes intentan robar un auto

Todo pasó la tarde del sábado 7 de febrero. Según los primeros datos, un grupo de delincuentes andaba en un auto y vio a su "presa".

El ataque fue rapidísimo, súper coordinado y totalmente inesperado. Uno de ellos bajó del auto de golpe y se plantó justo frente al vehículo de su víctima, claramente para asustarlo y obligarlo a frenar.

Todo pasó en segundos y el conductor, que iba acompañado, ni tuvo tiempo de reaccionar. La amenaza era clara, el peligro real, y no le quedó otra que tomar una decisión extrema.

Lejos de frenar y dejarse robar, pisó el acelerador a fondo para evitar que los delincuentes se quedaran con su auto y pusieran en riesgo su vida y la de su acompañante.

Víctima termina atropellando a delincuente

Cuando el tipo estaba justo frente al auto, el conductor avanzó y lo embistió directamente. El delincuente salió volando y terminó fuera de la autopista, mientras sus compinches salían corriendo del lugar.

La maniobra le permitió a la víctima escapar del asalto y salir de la zona sin un rasguño, según lo que se ha informado hasta ahora.

Las imágenes que ya circulan en redes muestran de forma brutal cómo el sujeto sale disparado tras el impacto, y claro, han generado toda clase de comentarios entre los usuarios.

Carabineros incautan el auto de los ladrones

Los otros sujetos que participaron en el intento de robo lograron escapar y no fueron atrapados en el lugar. Desde Carabineros dijeron que, por ahora, la víctima no ha presentado denuncia formal. Igual, lograron incautar el auto que los delincuentes habrían usado para cometer el intento de robo.

Por ahora, no se sabe el estado de salud del delincuente atropellado, y las autoridades siguen buscando a los demás involucrados. El caso continúa en investigación, y ojo que esto pudo haber terminado mucho peor, porque estamos hablando de un robo con violencia de verdad.

Así quedó registrado un nuevo episodio de inseguridad en Chile, donde un delincuente terminó atropellado tras intentar quitarle el auto a un conductor que se la jugó por protegerse.