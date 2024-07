Una madre no evitó quebrarse por la dolorosa pérdida de su hija en un accidente automovilístico, por lo cual, al no creer que nunca más podrá tenerla a su lado dio un grito desgarrador.

Según información preliminar, un accidente vehicular se registró en el bulevar Luis Donaldo Colosio de la colonia Gaviotas, en Tabasco, donde una familia viajaba tranquilamente hasta que chocaron contra otro vehículo que prestaba servicio de taxi.

El auto impactó en una palmera tras ser embestida por el otro chofer en presunto estado de ebriedad. Del fatal incidente, una joven llamada Viviana terminó por perder la vida.

"Veníamos circulando, así como venían las patrullas cuando el del carro empezó a girar y a girar y tum­bó la palmera y me cayó a mí. Es mi hija, íbamos a Parrilla, íbamos a mi casa, veníamos de plaza las Améri­cas, el conductor de esa unidad está bien borracho, allá detenido lo tie­ne la patrulla, dicen que es un poli­cía", dijo el padre de Viviana, quien no podía creer que su única hija no estaría más con él.