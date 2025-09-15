Maduro califica de "agresión" acciones militares de EE.UU. para justificar un ataque contra Venezuela

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro anunció una "agresión" por parte de Estados Unidos ante la movilización militar frente a sus costas caribeñas. Además, se pronunció sobre el pasado ataque a una embarcación, presumiblemente venezolana, que transportaba droga y dejó un saldo de 11 fallecidos.

Maduro califica de "agresión" acciones militares de EE.UU

Durante su última aparición en una conferencia de prensa, el presidente de Venezuela se pronunció tras las acciones militares desplegadas por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Al respecto, indicó que Venezuela está dando una batalla para preservar la paz pero, de ser el caso, ejercerá el legítimo derecho a la defensa. Por ello, indicó que el conflicto con Estados Unidos se trata de una agresión, no de una tensión.

"No es una tensión, es una agresión en toda la línea. En una agresión judicial cuando nos criminalizan, es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias, es una agresión diplomática y es una agresión de carácter militar y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para serle frente integralmente a esta agresión."

Para Maduro, la población venezolana "está viviendo" a punta de conciertos cada fin de semana. Además, calificó el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre como una "vacuna de alegría y felicidad ante la guerra psicológica que pretender amargarlos". El líder chavista afirmó que el pueblo de Venezuela se levantaría ante una agresión "Imperialista".

"Nadir aquí está amargado. Este pueblo está combatiendo feliz con una sonrisa pero con su seguridad y su serenidad. Si la vida nos pone en el camino de tener que tomar las armas para iniciar una lucha armada contra una agresión imperialista, el pueblo lo va a hacer con serenidad"., señaló

Añadió que el gobierno venezolano ha logrado la incautación de 3600 kilos de cocaína como forma de luchar contra el narcotráfico en sus fronteras con Colombia y que hasta que se logre controlar la producción de droga en el país colombiano seguirán "multiplicándose por 1000".

Nicolás Maduro indicó que se encuentran luchando por la paz y que "ellos" no luchan por el mismo fin. Al contrario, acusó al gobierno de Estados Unidos de fabricar mentiras.

"Ellos tienen como excusa puras mentiras contra Venezuela, puras mentiras y con mentiras fabricar un expediente que justifique una escalada, que justifique un incidente militar y que justifique un ataque contra Venezuela", señaló.

Donald Trump comunicó nuevo ataque contra "narcoterroristas"

A través de su cuenta oficial de Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció públicamente un segundo ataque por parta de las Fuerzas Armadas durante la tarde de este lunes 15 de setiembre.

"Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Armadas de EE.UU. realizaron un segundo golpe cinético contra cárteles de narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos identificados positivamente en el área de responsabilidad del Comando Sur", manifestó el jefe de Gobierno.

El mandatario Trump indicó que en el ataque se identificaron que eran "narcoterroristas confirmados de Venezuela" quienes transportaban narcóticos dirigidos hacia Estados Unidos. Este último ataque militar estadounidense, se da luego que este lunes Nicolás Maduro calificará como agresión el despliegue desde norteamérica.