Mincul se pronuncia sobre Machu Picchu y su riesgo de perder título de Maravilla: "La conservación y protección no está siendo vulnerado"

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Cultura (Mincul) emitió un comunicado, este lunes 15 de septiembre, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, en el que se pronunciaron sobre el Santuario Histórico de Machu Picchu y su riesgo de perder el título de Maravilla.

¿Qué dice el comunicado del Ministerio de Cultura?

La cartera de Cultura recurrió a sus redes sociales oficiales para emitir su pronunciamiento luego que la autoridad oficial de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo, New7Wonders, exhortó a las autoridades del Estado peruano a "redoblar de manera urgente" los esfuerzos necesarios a fin de garantizar la gestión integral de Machu Picchu.

En primera instancia, Mincul recordó que en 1983 la ciudadela inca "fue inscrito como Bien Mixto en la Lista de Sitios del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO" por sus características culturales y naturales.

Además, subrayaron que la agencia especializada de la ONU "es el único organismo competente para promover, en todo el mundo, la identificación , protección y preservación del patrimonio cultural y natural, considerando su valor universal excepcional para la humanidad".

🗞️ #COMUNICADO | El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, en relación al Santuario Histórico de Machupicchu, señala lo siguiente: pic.twitter.com/2fPmWD9wIm — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) September 15, 2025

Nota en desarrollo...