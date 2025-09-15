RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Importante pronunciamiento

Mincul se pronuncia sobre Machu Picchu y su riesgo de perder título de Maravilla: "La conservación y protección no está siendo vulnerado"

El Ministerio de Cultura emitió un comunicado en el que se pronunciaron sobre el Santuario Histórico de Machu Picchu y su riesgo de perder el título de Maravilla del Mundo.

Mincul se pronunció sobre Machu Picchu mediante un comunicado
Mincul se pronunció sobre Machu Picchu mediante un comunicado (Foto: Composición Exitosa)

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 15/09/2025

Síguenos en Google News Google News

El Ministerio de Cultura (Mincul) emitió un comunicado, este lunes 15 de septiembre, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, en el que se pronunciaron sobre el Santuario Histórico de Machu Picchu y su riesgo de perder el título de Maravilla.

¿Qué dice el comunicado del Ministerio de Cultura?

La cartera de Cultura recurrió a sus redes sociales oficiales para emitir su pronunciamiento luego que la autoridad oficial de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo, New7Wonders, exhortó a las autoridades del Estado peruano a "redoblar de manera urgente" los esfuerzos necesarios a fin de garantizar la gestión integral de Machu Picchu.

En primera instancia, Mincul recordó que en 1983 la ciudadela inca "fue inscrito como Bien Mixto en la Lista de Sitios del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO" por sus características culturales y naturales.

Además, subrayaron que la agencia especializada de la ONU "es el único organismo competente para promover, en todo el mundo, la identificación , protección y preservación del patrimonio cultural y natural, considerando su valor universal excepcional para la humanidad".

Migraciones inicia hoy proceso de formalización para extranjeros que ingresaron de manera regular
Lee también

Migraciones inicia hoy proceso de formalización para extranjeros que ingresaron de manera regular

Nota en desarrollo...

Lilia Doris Odias rechaza Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano: "Se tiene que derogar"
Lee también

Lilia Doris Odias rechaza Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano: "Se tiene que derogar"

Temas relacionados ciudadela Inca Cusco Estado peruano Machu Picchu Ministerio de Cultura New7Wonders Nuevas 7 Maravillas del Mundo Unesco

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA