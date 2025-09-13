Birmania: Ataque aéreo militar contra escuelas deja el saldo de al menos 19 estudiantes fallecidos

13/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Dos escuelas privadas de Birmania, en Myanmar, situada en el continente asiático, vivieron momentos de tensión luego el ejército realizara un ataque aéreo sobre ellas acabando con la vida de al menos 19 personas, el último viernes 12 de septiembre por la madrugada.

Ataque aéreo trágico

El siniestro tuvo como objetivo dos escuelas secundarias privadas de Kyauktaw poco después de la medianoche de ayer, de acuerdo a un comunicado en Telegram del Ejército de Arakan (AA), uno de los opositores más poderosos contra los militares birmanos en el poder desde el golpe de estado de 2021 que derrocó al Gobierno.

Cabe destacar que, las víctimas que resultaron fallecidas tenían edades comprendidas entre 15 años y 21 años. De igual manera, otras 22 personas resultaron heridas, entre ellos varios residentes de las zonas aledañas a los colegios.

Además, de acuerdo a información del medio local Myanmar Now, un avión de la junta birmana fue quien había lanzado dos bombas aproximadamente 227 kilogramos sobre una institución secundaria mientras que los alumnos dormían.

Este terrible hecho ha generado una nueva oleada de indignación dentro y fuera del país, mientras se reclama una investigación internacional respecto a la actuación de las autoridades militares.

Sumido en la represión

El país de Myanmar está sumido en una devastadora ola de violencia. El hecho perpetrado recientemente se suscita apenas cuatro meses después de que la región de Sagaing sea víctima de otra acción similar. Al respecto, en dicho suceso, 20 menores de edad y dos docentes perdieron la vida en medio de un ataque aéreo contra una escuela.

En tal sentido, lo sucedido en Sagaing se convirtió en la primera operación de este tipo que se llevó a cabo desde que se presentó tras el levantamiento del estado de excepción que la junta mantenía desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, cuando depuso al Gobierno democrático electo.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y diferentes guerrillas de minorías étnicas anteriormente ya han acusado al Ejército de Birmania de atacar zonas civiles mediante numerosos ataques aéreos durante este año.

A ello se le han sumado organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional, quienes han considerado que las operaciones perpetradas forman parte de una campaña indiscriminada y desproporcionada que tiene como objetivo debilitar a la insurgencia tras intensificar la guerra de guerrillas que ha marcado la historia reciente de Birmania.

Es así que Birmania vive momentos de zozobra tras el ataque aéreo perpretrado por el ejército acabando con la vida de al menos 19 personas.