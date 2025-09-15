Pink Floyd celebra 50 años de 'Wish You Were Here': Banda británica lanzará edición con material inédito

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Con motivo de los 50 años del disco 'Wish you Were Here', la banda británica Pink Floyd, pondrá a la venta un material inédito de esta producción musical. A partir del 12 de diciembre de este año, mediante Sony Music, los fans de la agrupación podrán adquirir una edición especial en diversos formatos.

Incluirá pistas adicionales

La discografía estadounidense ofrecerá este álbum en tres LP (disco de vinilo), dos discos compactos, Blu-ray, digital y con una caja de lujo. Además, la entrega contará con seis versiones alternativas, demos y 25 pistas adicionales con nueve rarezas. En el BR habrá tres películas de los conciertos de la gira de 1975, junto a un cortometraje del diseñador inglés Storm Thorgerson

Otro detalle preparado es la grabación de 16 canciones en vivo del concierto realizado en Los Ángeles el 26 de abril de 1975 y filmado por Mike Millard. Estas grabaciones fueron restauradas por el productor británico Steven Wilson. La versión digital tendrá una mezcla Dolby Atmos hecha por James Guthrie.

La caja de lujo o 'Deluxe Box' presentará material añadido: el álbum en dos CD, tres LP en vinilo transparente, un cuarto LP con Live At Wembley 1974, una réplica del sencillo japonés de 7 'Have A Cigar / Welcome To The Machine', libro de fotografías inéditas, programa en cómic y póster de Knebworth.

A modo de adelanto, se publicó una demo inédita de 'Welcome to the Machine', segundo tema del lado A original y que en un primer momento se iba a titular 'The Machine Song'. Se lanzará nuevas mezclas de 'Wish You Were Here', demos de Roger Waters y una versión completa de 'Shine on You Crazy Diamond' (I-IX).

Fue su noveno álbum de estudio

Este título de Pink Floyd vio la luz el 12 de setiembre de 1975. Las letras en su totalidad fueron escritas por Waters, bajista de la banda. David Gilmour se encargó de la guitarra principal, Richard Wright (fallecido el 15 de setiembre del 2008) de los teclados y Nick Mason de la percusión. Dick Parry colaboró con el saxofón en 'Shine On You Crazy Diamond' y Roy Harper con la voz en 'Have a Cigar'.

De esta forma, Pink Floyd celebrará los 50 años del disco 'Wish you Were Here' con una edición especial que será lanzada en diciembre del 2025. El material contará con versiones de estudio nunca antes publicada, así como grabaciones de shows en vivo que realizaron durante la gira de 1975.