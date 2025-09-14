Israel intensifica ataques en Gaza: 74 fallecidos, miles desplazados y destrucción masiva en la ciudad

14/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Ataques aéreos de Israel no cesan en la ciudad de Gaza, donde múltiples edificios de gran altura fueron destruidos el último sábado 13 de setiembre. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emitieron órdenes de evacuación para varios barrios, intensificando operaciones que comenzaron a inicios de semana.

Torres usadas por Hamas

Entre los objetivos, la Torre Al Kawthar, de 11 plantas cerca del puerto, utilizada supuestamente por Hamas para vigilancia militar. Las FDI aseguraron haber emitido advertencias previas y usado municiones precisas para minimizar daños civiles, aunque el impacto fue devastador en zonas densamente pobladas.

Dentro del barrio de Tel al-Hawa, la Torre al Mohna recibió impactos pero no colapsó por completo. Videos verificados muestran la Universidad Islámica de Gaza reducida a escombros por misiles israelíes. El ministro de Defensa, Israel Katz, justificó los bombardeos como eliminación de "fuentes de incitación y terrorismo".

סופת ההוריקן ממשיכה להכות בעזה. מגדל הטרור בורג' אל-נור הוקרס ותושבי עזה נדרשים להתפנות ולרדת דרומה.



ממשיכים לסכל את תשתיות התצפית והטרור ולפלס את הדרך לכוחות המתמרנים - עד להכנעת החמאס ושחרור כל החטופים. pic.twitter.com/gwNFm9540H — ישראל כ"ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 13, 2025

Los ataques forman parte de una escalada que ha demolido al menos una docena de estructuras altas en el centro de la ciudad desde el 5 de septiembre, según registros de CNN. El saldo del último sábado es trágico: al menos 74 palestinos murieron, con más de 50 en la propia ciudad de Gaza, reportaron funcionarios hospitalarios.

El campamento de Al Shati, un refugio para desplazados, fue alcanzado, provocando un incendio masivo que agravó el caos. La Defensa Civil de Gaza calcula que más de 50 mil personas han perdido sus hogares en la última semana, con 130 edificios residenciales arrasados. Esta ofensiva deja a miles en fuga, sin refugio seguro en el enclave.

Cifra de muertos son preocupantes

El Ministerio de Salud palestino acumula cifras alarmantes: desde el ataque de Hamás en octubre de 2023, 64.871 personas han fallecido y 164.610 han resultado heridas en Gaza por operaciones israelíes. La crisis humanitaria se profundiza, con escasez de alimentos, agua y atención médica. Organizaciones internacionales claman por un alto al fuego inmediato para evitar más catástrofes.

En el plano político, el primer ministro Benjamin Netanyahu convocó una reunión de emergencia para evaluar el impacto de una inminente operación terrestre en los rehenes retenidos por Hamas. Se estima que unos 20 israelíes vivos permanecen cautivos en el enclave, algunos en la ciudad de Gaza.

Pues bien, Israel asestó un nuevo ataque devastador en Gaza, atacando varias torres de la ciudad, que según sus fuentes, eran utilizados por Hamas como puntos de observación. El último bombardeo ha dejado al menos 74 fallecidos.