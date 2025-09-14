Marco Rubio visita a Netanyahu mostrando alianza entre EE.UU. e Israel en medio de guerra en Gaza

14/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El domingo 14 de setiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio aterrizó en la ciudad de Tel Aviv en Israel donde ya inició reuniones con el primer ministro Benjamín Netanyahu en medio de la guerra en Gaza y tras el último ataque hacia la ciudad de Doha.

Marco Rubio visita a Benjamín Netanyahu en Israel

Marco Rubio llegó a Israel para sostener una visita de dos días con el primer ministro Benjamín Netanyahu como muestra de respaldo del gobierno de Estados Unidos hacia la ofensiva israelí y su despliegue militar.

Rubio fue recibido por el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee. Durante el primer día de la visita de Rubio, ambos funcionarios se dirigieron como primer destino público hacia el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, portando una kipá en la cabeza, parte de la indumentaria que usa la población judía en símbolo de respeto a Dios.

Acompañado por Netanyahu, Rubio y Huckabee se desplazaron a la zona del Muro reservada a los hombres destinada para la oración. Posteriormente, ambos funcionarios declararon para los medios de noticias presentes durante el recorrido en los túneles subterráneos del Muro.

Por su parte, el ministro Netanyahu indicó que con la visita de Marco Rubio la relación entre ambos países "nunca había estado más fuerte" y agradeció al gobernante de Estados Unidos, Donald Trump.

"Bajo la presidencia de Donald Trump y el secretario Rubio, esta alianza nunca ha sido tan fuerte y lo agradecemos profundamente", indicó el primer ministro israelí.

Marco Rubio indicó que ataque en Doha no cambiará la naturaleza de la relación desde EE.UU.

Tras las declaraciones de Donald Trump no aprobara el ataque de Israel contra líderes del movimiento islamista palestino en Qatar, el secretario de Estado mencionó que el bombardeo del pasado martes no impacta en la naturaleza de la relación entre Israel y Estados Unidos.

"No va a cambiar la naturaleza de nuestra relación con los israelíes, pero tendremos que hablar de ello; principalmente, qué impacto tendrá esto"

Con la llegada de Rubio a Tel Aviv se concreta la reunión para evaluar la ofensiva bélica propiciada desde Israel y demuestra el apoyo brindado desde Estados Unidos en la guerra desatada en la Franja de Gaza.