Estados Unidos atacó otra embarcación narcoterrorista de Venezuela, afirma Trump: Hay tres fallecidos

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Las acciones militares de Estados Unidos no se detienen y la más reciente fue contra otra embarcación narcoterrorista de Venezuela. El presidente Donald Trump aseguró que bajo sus órdenes, se hundió un navío, con tres fallecidos como resultado del bombardeo.

Embarcación representa un riesgo

A través de su cuenta de Truth, el mandatario estadounidense compartió una publicación acompañada de un video, en el que se ve el momento en que un proyectil impacta contra la nave. En el clip, se logra apreciar a unas personas abordo, las mismas que desaparecen tras la explosión.

"Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Armadas de EE.UU. realizaron un segundo golpe cinético contra cárteles de narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos identificados positivamente en el área de responsabilidad del Comando Sur", manifestó el jefe de Gobierno.

Según el líder del Partido Republicano, esta embarcación provendría desde Venezuela. Asegura que representaba una potencial amenaza para la salud de su país y que son un peligro general para la seguridad de su nación, por lo que su hundimiento es la única forma de detenerlo.

"El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas confirmados de Venezuela se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales dirigidos a los EE.UU. Estos cárteles de narcotráfico extremadamente violentos representan una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales del país" aseveró.

EE.UU. estará de 'cacería"

El presidente Trump agregó que

En desarrollo...