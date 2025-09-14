Lula da Silva escribe carta abierta para Trump: "La democracia y la soberanía de Brasil no están en debate"

14/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva publicó una carta abierta a Donald Trump, su homólogo de los Estados Unidos. La carta abierta combina críticas con un llamado al diálogo constructivo y busca sentar bases para una relación bilateral productiva, pese a diferencias ideológicas.

Medidas arancelarias son ilógicas

La publicación difundida en el New York Times, expresa la posición del mandatario brasileño, que en ocasiones pasadas se mostró abierto a negociar con el inquilino de la Casa Blanca. Sin embargo, el juicio a Jair Bolsonaro, un aliado de Trump, ha provocado la imposición de aranceles del 50 %.

"El Gobierno de Estados Unidos está utilizando aranceles y la Ley Magnitsky para buscar la impunidad del expresidente Jair Bolsonaro, quien orquestó un fallido intento de golpe de Estado el 8 de enero de 2023, en un esfuerzo por subvertir la voluntad popular expresada en las urnas", manifestó Lula da Silva.

LULA DEFENDE SOBERANIA E DEMOCRACIA EM ARTIGO NO NY TIMES | O presidente @LulaOficial reafirmou que a democracia e a soberania do Brasil são inegociáveis, em artigo publicado neste domingo (14/9) no jornal norte-americano The New York Times. pic.twitter.com/vDu9mONyQj — CanalGov (@canalgov) September 14, 2025

El mandatario del país sudamericano aseguró haber estudiado bien los argumentos de la administración Trump para imponer dicha medida. Por tal motivo, está presto a dialogar con su homólogo para encontrar consensos y "tener en cuenta todos los intereses en juego".

"Recurrir a medidas unilaterales contra Estados individuales es prescribir el remedio equivocado. Casi el 75 % de las exportaciones estadounidenses a Brasil entran libres de aranceles. Presidente Trump, seguimos abiertos a negociar cualquier tema que pueda ser beneficioso para ambos. Pero la democracia y la soberanía de Brasil no están en debate", sostuvo.

Sentencia de Bolsonaro fue "histórica"

Lula da Silva comentó sobre el fallo judicial que condenó a 27 años y tres meses de prisión a su antecesor Jair Bolsonaro. El exmandatario intentó dar un golpe junto a otros colaboradores de su gestión, razón por la cual fueron juzgados y encontrados culpables.

"Una decisión "histórica" que protege las "instituciones y el Estado de derecho democrático. Siguió a meses de investigaciones que destaparon planes para asesinarme a mí, al vicepresidente y a un magistrado del Tribunal Supremo", detalló.

El mandatario también respondió a las acusaciones de Trump contra el sistema judicial brasileño, que supuestamente persigue y censura a las empresas tecnológicas estadounidenses. Precisó que en su país, todas las plataformas digitales están sujetas a las mismas leyes.

"Es deshonesto llamar censura a la regulación, especialmente cuando lo que está en juego es la protección de nuestras familias contra el fraude, la desinformación y el discurso de odio", indicó.

Para resumir, Luiz Inácio Lula da Silva publicó una carta abierta dirigida a Donald Trump. El mandatario de Brasil comentó aspectos como los aranceles impuestos por Estados Unidos y la prisión de Jair Bolsonaro.