Lula da Silva escribe carta abierta para Trump: "La democracia y la soberanía de Brasil no están en debate"

14/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 14/09/2025
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva publicó una carta abierta a Donald Trump, su homólogo de los Estados Unidos. La carta abierta combina críticas con un llamado al diálogo constructivo y busca sentar bases para una relación bilateral productiva, pese a diferencias ideológicas.
Medidas arancelarias son ilógicas
La publicación difundida en el New York Times, expresa la posición del mandatario brasileño, que en ocasiones pasadas se mostró abierto a negociar con el inquilino de la Casa Blanca. Sin embargo, el juicio a Jair Bolsonaro, un aliado de Trump, ha provocado la imposición de aranceles del 50 %.
"El Gobierno de Estados Unidos está utilizando aranceles y la Ley Magnitsky para buscar la impunidad del expresidente Jair Bolsonaro, quien orquestó un fallido intento de golpe de Estado el 8 de enero de 2023, en un esfuerzo por subvertir la voluntad popular expresada en las urnas", manifestó Lula da Silva.
El mandatario del país sudamericano aseguró haber estudiado bien los argumentos de la administración Trump para imponer dicha medida. Por tal motivo, está presto a dialogar con su homólogo para encontrar consensos y "tener en cuenta todos los intereses en juego".
"Recurrir a medidas unilaterales contra Estados individuales es prescribir el remedio equivocado. Casi el 75 % de las exportaciones estadounidenses a Brasil entran libres de aranceles. Presidente Trump, seguimos abiertos a negociar cualquier tema que pueda ser beneficioso para ambos. Pero la democracia y la soberanía de Brasil no están en debate", sostuvo.
Sentencia de Bolsonaro fue "histórica"
Lula da Silva comentó sobre el fallo judicial que condenó a 27 años y tres meses de prisión a su antecesor Jair Bolsonaro. El exmandatario intentó dar un golpe junto a otros colaboradores de su gestión, razón por la cual fueron juzgados y encontrados culpables.
"Una decisión "histórica" que protege las "instituciones y el Estado de derecho democrático. Siguió a meses de investigaciones que destaparon planes para asesinarme a mí, al vicepresidente y a un magistrado del Tribunal Supremo", detalló.
El mandatario también respondió a las acusaciones de Trump contra el sistema judicial brasileño, que supuestamente persigue y censura a las empresas tecnológicas estadounidenses. Precisó que en su país, todas las plataformas digitales están sujetas a las mismas leyes.
"Es deshonesto llamar censura a la regulación, especialmente cuando lo que está en juego es la protección de nuestras familias contra el fraude, la desinformación y el discurso de odio", indicó.
Para resumir, Luiz Inácio Lula da Silva publicó una carta abierta dirigida a Donald Trump. El mandatario de Brasil comentó aspectos como los aranceles impuestos por Estados Unidos y la prisión de Jair Bolsonaro.