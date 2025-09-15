Figura de U. de Chile no teme localía de Alianza Lima: "Vamos a planificar el partido para ganar"

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El jueves 18 de setiembre Alianza Lima recibirá a la Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. De cara al primer duelo en el estadio Alejandro Villanueva de Matute, el delantero centro del cuadro sureño, Nicolás Guerra, mostró optimismo en hacer un buen partido y llevarse la victoria.

Mentalizado en ganar

Luego de conquista la Supercopa chilena, al golear 3 a 0 a Colo-Colo, el atacante del cuadro 'azul' habló en conferencia de prensa sobre el duelo internacional. Este aspecto lo apreció como una motivación para visitar la capital peruana y conseguir un buen resultado.

"No todos los días se da jugar una final con tu clásico rival. Haberla disputado y ganado te llena de alegría, emoción y confianza y la vamos a tomar como un plus para que vayamos allá, plantear nuestra idea, jugar y ganar", manifestó Guerra.

Pese a que Alianza Lima no ha sido muy sólido como local en su presente participación internacional, el delantero de 26 años no se confía. Considera que para que los 'íntimos' hayan llegado a estas alturas de la competición, es porque han realizado un buen trabajo.

"Son opiniones las que tienen ellos. No deja de ser partidos de copa. Son cuartos de final de Sudamericana. Ellos llegaron hasta esta instancia al igual que nosotros, tienen mérito, son un gran partido. Va a ser difícil, va a estar peleado. Vamos a planificar el partido para ganar", agregó.

Cerrar la llave sin público

A Nicolás Guerra le consultaron por el hecho de que la Universidad de Chile no podrá contar con su hinchada en el partido de vuelta, por la sanción recibida por la Conmebol tras los hechos violentos ocurridos en Avellaneda. Además, no podrá usar el estadio Nacional de Santiago, por lo que se mudará a Coquimbo.

"Ya no hay partidos fáciles, si bien sea de local o de visita, obviamente siento que vamos a tener algo en contra que es no contar con nuestra gente, pero vamos a tener que hacernos fuertes sabiendo que nos van a estar apoyando desde todos lados, nosotros vamos a ir a ganar", indicó.

Pues bien, Nicolás Guerra, delantero de la Universidad de Chile, habló previo al duelo por Copa Sudamericana ante Alianza Lima. El delantero que es figura del equipo 'azul', aseguró que se preparan para llegar a la capital y quedarse con la victoria, que le permita ir más tranquilos para cerrar la serie de local.