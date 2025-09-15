Ministro de Economía respalda octavo retiro de AFP y descarta discrepancia con la Presidencia

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Desde el Congreso de la República, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, comunicó el respaldo del Ejecutivo y de su cartera para el octavo retiro de las AFP tras el anuncio de la presidenta Dina Boluarte a favor del proyecto.

Ministro de Economía respalda octavo retiro de AFP

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, respaldó la postura anunciada por la presidenta de la república, Dina Boluarte, donde comunicó el cambio de postura del Ejecutivo y apoyó la iniciativa propuesta por el congreso en su aparición pública el último domingo.

Este lunes desde el Parlamento, el ministro Pérez Reyes informó que, tras una reunión con la presidenta Boluarte y parte del equipo técnico del MEF, apoyará a este proyecto de ley.

"Quiero mencionar que luego de una estrecha coordinación con la presidenta y los equipos técnicos del MEF hemos realizado un balance integral de costos y beneficios, y evaluando las diversas realidades de los distintos ciudadanos, hemos quedado en apoyar esta medida", comunicó.

El proyecto de ley, ahora respaldado por el Ejecutivo, busca un octavo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con el retiro de 4UIT. En la intervención de la presidenta Boluarte este último domingo, indicó que las personas aportantes a las AFP "tiene que saber en que momento lo requiere", por ello ahora apoya favorablemente esta medida.

Sin embargo, esta no ha sido la postura inicial anunciada desde en un principio. El titular del MEF, durante su exposición ante la Comisión de Economía del Congreso de la República, mencionó que un nuevo retiro de las AFP sería perjudicial para el sistema de pensiones y para millones de peruanos.

Ministro Raúl Pérez Reyes lanzó advertencia sobre octavo retiro de AFP

Raúl Pérez Reyes, ministro de Economía, estimó que posible octavo retiro de AFP implicaría la salida de S/ 26320 millones: "Dejaría a 8.6 de millones de afiliados con saldo cero"



