Elon Musk asegura que el Reino Unido necesita un gobierno "revolucionario" que acabe con crisis migratoria

14/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante su participación virtual en una protesta contra la inmigración en Londres del último sábado 13 de setiembre, el multimillonario Elon Musk, aseguró que el Reino Unidos necesita un gobierno "revolucionario". Esto con el objetivo de acabar con la crisis que vive el país europeo, por la gran cantidad de ilegales que ingresan al año.

Previo a la visita de Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto arribar el martes 16 de setiembre a la capital inglesa para una serie de actos oficiales con la familia real. Previo a esto, Musk, que fue su asesor, ofreció comentarios en contra de la inmigración irregular en la isla europea, que se solucionará con un cambio de gobierno.

Se necesita una reforma masiva del Gobierno en Gran Bretaña y que la gente esté a cargo, no una burocracia que no se preocupa", manifestó el dueño de X ante la pregunta del activista de derecha Tommy Robinson.

Musk agregó que es necesario que haya un cambio drástico en la política del Reino Unido para que el problema migratorio sea controlado. Este tendría que ser uno que piense en la ciudadanía. Cabe precisar que el último sábado, la movilización convocó a más de 100 mil personas en contra de los ilegales.

"Debemos tener un cambio de gobierno revolucionario... Esto realmente requiere que todos movilicen al pueblo, que tomen el control, reformen el Gobierno y se aseguren de que en verdad tengan un gobierno del pueblo y para el pueblo", indicó el multimillonario.

Involucrado con situación en Reino Unido

No es la primera vez que el director ejecutivo de Tesla se ha pronunciado sobre varios aspectos de la política inglesa. Por los disturbios que sucedieron en julio del 2024, Musk aseveró que "la guerra civil es "inevitable". Estos actos de violencia se dieron por el asesinato de una joven en Southport, a manos de un supuesto solicitante de asilo.

Además en enero expresó que el primer ministro británico, Keir Stermer, debería estar encarcelado por reavivar un escándalo de años sobre abusos sexuales infantiles en partes de Inglaterra. El multimillonario también se alió por un tiempo con Nigel Farage, líder del partido populista Reform UK.

De este modo, Elon Musk participó de forma virtual en una protesta con la inmigración en Londres, capital del Reino Unido. El dueño y director ejecutivo de X y Tesla consideró que este país necesita un gobierno "revolucionario" para solucionar la crisis de ciudadanos indocumentados.