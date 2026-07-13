Trágico choque e incendio en carretera deja 10 muertos y varios heridos: Esto se sabe

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Accidente múltiple en carretera. El choque entre dos tractocamiones que desencadenó un incendio dejó al menos 10 muertos y varios heridos, de acuerdo al reporte preliminar de las autoridades. Las causas del siniestro vial se encuentran bajo investigación.

Choque múltiple dejó varias víctimas en carretera

De acuerdo a los últimos reportes, un accidente vehicular se registró en la carretera Guadalajara-Tepic el último domingo 12 de julio. Un tráiler (un tractocamión) que circulaba en aparente exceso de velocidad se quedó sin frenos por lo que invadió el carril de emergencia, llegando a impactar contra otros vehículos.

La colisión contra al menos cuatro autos, desencadenaron un incendio antes de llegar a la caseta de Plan de Barrancas, en el municipio de Hostotipaquillo, Jalisco. Las autoridades identificaron al conductor del tractocamión como Ricardo Osvaldo Esparza Castro, de 39 años de edad y originario de Ahome, Sinaloa, quien sobrevivió al accidente.

Miembros de la Secretaría de Seguridad del Estado de Nayarit y la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco llegaron hasta la zona del siniestro vial. Hasta el momento, de acuerdo al reporte preliminar, el choque múltiple dejó al menos 10 muertos, entre ellos dos menores de edad, y 10 heridos.

Tragedia en México: Accidente dejó al menos 10 heridos

Asimismo, las autoridades mexicana informaron que otros dos vehículos particulares y una unidad oficial tipo Dodge Charger perteneciente a la Guardia Nacional resultaron con severos daños materiales.

Los heridos del accidente fueron trasladados a nosocomios cercanos como el Hospital de Magdalena, Jalisco, Hospital Arboledas en la ciudad de Guadalajara y Hospital Puerta de Hierro en Tepic, Nayarit, para su atención médica.

Trágico accidente en la autopista Guadalajara - Tepic dejó al menos diez personas muertas, varias personas desaparecidas y lesionadas.



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Investigan accidente en carretera Guadalajara-Tepic

Mientras tanto, la Policía de México viene realizando las diligencias e investigaciones respectivas que ayude a esclarecer las causas exactas que dieron origen al trágico choque. También recomendaron a los automovilistas disminuir la velocidad, extremar precauciones, evitar detenerse para observar el incidente y seguir en todo momento las indicaciones del personal desplegado en el lugar.

Finalmente, medios locales como 'Tribuna de México', precisaron que peritos del Servicio Médico Forense y agentes de las fiscalías estatales correspondientes quedaron a cargo del procesamiento de la escena, así como del levantamiento de los cuerpos, hecho que se prolongó por varias horas el domingo 12 de julio.

Es así como el Gobierno de Nayarit, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, precisó que un accidente se registró en la carretera Federal 15D Guadalajara-Tepic, dejando al menos 10 muertos y 10 heridos, en las inmediaciones del municipio de Magdalena, Jalisco.