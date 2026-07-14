Ataque en hospital: Enfermera fingió embarazo para intentar robar una bebé recién nacida

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una falsa enfermera fue arrestada tras intentar robar a una bebé de un centro médico. El caso, que ha causado conmoción social, se destapó cuando las autoridades hallaron cunas y pañales en su domicilio, tras meses de simular un embarazo inexistente ante sus allegados cercanos.

El despliegue de un plan delictivo

La mujer ingresó al nosocomio vistiendo el uniforme de la institución para engañar al personal y a la familia de la recién nacida. Según detalla TN, la detenida aprovechó su posición para acercarse a la víctima con la excusa de realizar chequeos médicos de rutina.

De acuerdo a eso, la sospechosa utilizó un disfraz de enfermera para acceder a las áreas restringidas, logrando evadir los controles iniciales de seguridad del establecimiento hospitalario, lo que facilitó su acceso directo hacia la habitación en donde se encontraba la madre junto a la pequeña recién nacida.

La estrategia de suplantación resultó efectiva en un inicio, permitiéndole retirar a la menor de su entorno seguro. Sin embargo, la rápida reacción de los testigos y la alerta del personal permitieron que la situación fuera detectada antes de que la mujer lograra abandonar el establecimiento médico.

La investigación preliminar indica que Auricélia Rocha, habría estudiado los turnos y movimientos internos de la Maternidad Doña Evangelina Rosa, para pasar desapercibida durante horas. Este nivel de preparación permitió que pudiera moverse por los pasillos con total libertad.

Nesta segunda-feira (13/7), ganhou repercussão nacional o caso de uma técnica de enfermagem presa sob suspeita de tentar retirar uma recém-nascida da Nova Maternidade Dona Evangelina Rosa, em Teresina.https://t.co/lrLZkhebEC pic.twitter.com/hxpXeXHwMR — Acorda DF (@acorda_df) July 13, 2026

Investigación y hallazgos en el domicilio

Tras la denuncia, las fuerzas de seguridad iniciaron una búsqueda intensiva que terminó en el domicilio de la mujer. Allí, la policía encontró objetos preparados para una bebé, confirmando que el intento de sustracción formaba parte de una planificación previa y detallada.

La detenida enfrentará cargos graves por intento de secuestro mientras se evalúa su estado mental. La familia de la menor ha recibido apoyo y la bebé se encuentra estable tras ser reincorporada a sus padres bajo un estricto protocolo de seguridad.

Las autoridades mantienen el caso bajo reserva mientras recopilan testimonios de otros empleados del nosocomio. Se busca determinar si existió algún tipo de complicidad externa o si la mujer actuó de manera solitaria durante todo el proceso de robo en hospital que alarmó a trabajadores y pacientes.

Este hecho demuestra la urgencia de fortalecer los protocolos de acceso en instituciones médicas para evitar vulnerabilidades. Mientras tanto, los familiares esperan que la justicia actúe con firmeza ante ese caso de secuestro en el hospital que afectó la integridad de una recién nacida en Brasil.