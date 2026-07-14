¡Confirmado! Estos son los dos famosos peruanos que llegarán a exitoso reality de cocina de Telemundo

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Por medio de una serie de videos en redes sociales, se ha confirmado la presencia de dos jóvenes peruanos que serán parte de Top Chef VIP transmitido por Telemundo, un reality de cocina en el que figuras mediáticas compiten por tener las mejores preparaciones.

Peruanos confirmados en reality de cocina

Los seleccionados para este concurso son: Guty Carrera y Miguel Arce, peruanos que formarán parte de la quinta temporada de Top Chef, reality de cocina de Telemundo conducido por la actriz colombiana, Carmen Villalobos.

Asimismo, ambas figuras públicas que saldrán en la cocina del canal extranjero, confirmaron su presencia a través de sus correspondientes redes sociales y esta noticia ya comenzó a generar gran expectativa entre los seguidores del programa concurso.

Miguel Arce fue el primero en compartir la noticia con sus seguidores por su cuenta oficial en la que difundió una imagen mencionando que va a ser parte de esta experiencia en la que mostrará su talento para la cocina, tras su paso por el programa de televisión "El Gran Chef".

Por otro lado, el actor y modelo Guty Carrera también confirmó su participación mediante un video promocional de 'Top Chef VIP', que compartió en sus plataformas digitales junto a la frase: "¡Vamos con todo!", mostrando su entusiasmo por formar parte del esperado reality que tiene gran alcance a nivel global y tras consolidar su carrera en México como intérprete en series.

Otras figuras confirmadas

Como parte de la dinámica del concurso, son 20 celebridades que competirán en esta nueva edición del exitoso reality culinario. Entre los nombres más comentados figuran personajes internacionales como Lupillo Rivera, Ninel Conde, La Divaza y José Joel.

Dos famosos peruanos fueron confirmados en reality de cocina

Un aspecto a tener en cuenta es que ambos peruanos tienen amplia experiencia en este tipo de formatos, especialmente en competencias en el que la presión y el tiempo son clave para lograr resultados óptimos dentro de la participación de cada uno, ya que Guty ha pertenecido a "Esto es Guerra" y Miguel Arce ha destacado en "Combate".

Esta razón puede jugar a favor de ambos, Guty Carrera y Miguel Arce por saber manejar este ritmo, y es de relevancia porque van a ser exponentes del país por medio de la cocina, un aspecto en el que el país destaca mundialmente por la variedad de platos de comida que existen, encabezando listas importantes alrededor a nivel global.