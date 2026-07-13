Bukele gana elecciones internas de su partido y apunta a ser reelecto presidente de El Salvador en 2027

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente salvadoreño Nayib Bukele fue ratificado por su partido Nuevas Ideas como candidato oficial para las elecciones de febrero de 2027, luego de imponerse en las internas celebradas este mes.

La decisión confirma que buscará un tercer mandato consecutivo, ahora bajo las nuevas reglas de la Constitución reformada en 2025, que permiten la reelección indefinida y amplían el período presidencial de cinco a seis años.

La victoria interna

El 12 de julio, Nuevas Ideas anunció los resultados de sus internas con una publicación en la que se mostraba la fotografía de Bukele acompañada de la palabra "presidente". El proceso no presentó contendientes visibles, lo que refuerza la idea de que el mandatario mantiene un control absoluto sobre su agrupación. Junto a él fue ratificado Félix Ulloa como candidato a la vicepresidencia.

Resultado de elecciones internas

La reforma constitucional

La Asamblea Legislativa, dominada por Nuevas Ideas, aprobó en 2025 una reforma que modificó varios artículos de la Carta Magna. Entre los cambios más relevantes se encuentran:

La habilitación de la reelección indefinida , que permite a Bukele postularse nuevamente.

, que permite a Bukele postularse nuevamente. La ampliación del período presidencial de cinco a seis años.

de cinco a seis años. La eliminación de la segunda vuelta electoral, lo que favorece a candidatos con mayoría simple.

De ganar en 2027, Bukele gobernaría hasta 2033, inaugurando el primer sexenio presidencial en la historia reciente del país y con una posible mayoría simple.

Popularidad y demandas del país

Bukele mantiene altos índices de aprobación, con encuestas que lo califican con un promedio de 8,24 sobre 10. Su popularidad se sostiene principalmente en la reducción de la violencia y el combate a las pandillas, aunque crecen las demandas sociales en materia económica. En entrevistas recientes, el mandatario expresó que le gustaría gobernar "diez años más", aunque aclaró que se trataba de un deseo personal.

La ratificación de Bukele como candidato de Nuevas Ideas confirma la consolidación de su poder político y abre un nuevo capítulo en la historia institucional de El Salvador. Mientras sus seguidores celebran la posibilidad de un tercer mandato consecutivo, organismos internacionales y sectores críticos advierten sobre el debilitamiento de los contrapesos democráticos.

Con una oposición fragmentada y sin segunda vuelta, Bukele parte como favorito para los comicios de 2027, aunque deberá responder a las crecientes demandas económicas y sociales de la población.