Ollanta Humala: Poder Judicial amplía investigación por ocho meses al expresidente por caso "Madre Mía"

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) resolvió ampliar por ochos meses la investigación preparatoria contra el expresidente Ollanta Humala Tasso por el caso denominado "Madre Mía", por los presuntos delitos de homicidio calificado (ejecuciones extrajudiciales) y desaparición forzada.

Es importante mencionar que, en noviembre del 2025, la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, formalizó investigación contra el exmandatario por los hechos presuntamente ocurridos en el año 1992, en la base militar Madre Mía, ubicada en la región Huánuco.

Diligencias hasta enero del 2027 por presuntos crímenes de lesa humanidad

A solicitud del Ministerio Público, el juez Jorge Chávez Tamariz dispuso que las diligencias continúen hasta el 24 de enero 2027, las cuales habían culminado en mayo último. Cabe precisar que, el proceso incluye, aparte del expresidente, a Tobías Huaringa (alias 'Huaringa'), Nicanor Guerra (alias 'Rambo'), Amílcar Gómez (alias 'Chicho') y Russel Vela (alias 'Livio').

Según la teoría fiscal, el Batallón Contrasubversivo 313, liderado por Ollanta Humala Tasso (alias 'Capitán Carlos'), habría conformado grupos de patrullaje en zonas aledañas al distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca, provincia de Marañón (Huánuco).

En ese sentido, el caso comprende la tortura y el asesinato con crueldad de Edgardo Isla, el 25 de junio de 1992, cometido presuntamente por los subordinados del expresidente en el caserío de Yanajanca, así como la muerte de Nemer Acuña en dicho mes. De acuerdo con lo señado por la Fiscalía, los restos óseos de ambas víctimas fueron recuperados e identificados como parte de la investigación.

Asimismo, se investiga la desaparición forzada de Luis Izaguirre, el 25 de junio de 1992, en el caserío de Yanajanca; de Nelson Hoyos, el 5 de junio del mismo año, en el caserío La Morada; el de Hermes Estela, el 6 de junio, en el caserío La Morada; y de Yander Leandro, el 23 de setiembre de 1992, en el caserío de Alto Pucayacu.

En el marco de las pesquisas para el esclarecimiento del caso, considerado en el contexto de crímenes de lesa humanidad, continuará la toma de declaración de los procesados, de los familiares de las víctimas y la solicitud de información al Ministerio de Defensa, entre otras diligencias que estime el Ministerio Público.

TC deja al voto pedido que busca anular condena por lavado de activos

El Tribunal Constitucional (TC) dejó al voto el recurso de habeas corpus formulado por la defensa legal del expresidente Ollanta Humala, la cual pide anular la condena de 15 de años cárcel impuesta en abril del 2025 por el delito de lavado de activos agravado, por el caso de los aportes de dinero a las campañas electorales del 2006 y 2011.

Vale mencionar que, contra todos los sentenciados, incluyendo a Mario Julio Torres Aliaga e Ilan Heredia Alarcón, el juzgado les impuso el pago de una reparación civil ascendente a 10 millones de soles.

Sin embargo, a pocas horas de conocer el fallo judicial, la ex primera dama Nadine Heredia se exiliaría en Brasil, tras acusar "persecución política" por parte de las autoridades peruanas, partiendo al mencionado país fronterizo la madrugada del 16 de abril.

En entrevista brindada a Exitosa el lunes 13 de julio último, el magistrado del TC, Gustavo Gutiérrez Ticse, reveló el Pleno se encuentra "debatiendo la naturaleza del dinero recibido" y los argumentos brindadas por las partes, para luego emitir su fallo de carácter inapelable.