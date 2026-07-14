Asamblea Nacional de Venezuela anuncia una nueva hoja de ruta para promover la estabilidad, la democracia y recuperación nacional

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Asamblea Nacional de Venezuela correspondiente al periodo 2015 anunció el inicio de una nueva agenda de trabajo que marcará una hoja de ruta para los próximos meses.

A través de un comunicado oficial, informó que esta estrategia entrará en vigencia desde el 1 de agosto y tendrá como objetivo impulsar la estabilidad institucional, fortalecer la democracia y avanzar en la recuperación del país.

El documento sostiene que esta iniciativa busca abrir una nueva etapa para Venezuela, en medio de un contexto marcado por desafíos políticos, económicos y sociales. Según la institución, la propuesta pretende consolidar acciones coordinadas que permitan reconstruir la institucionalidad democrática y generar condiciones para el desarrollo nacional.

"La Asamblea Nacional del 2015 anuncia al país el inicio de una agenda de trabajo conjunta a partir del 1.º de agosto concebida como una hoja de ruta para promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional, constituyéndose como el inicio de la construcción de una nueva etapa que dará paso a una Venezuela de progreso y libertades", señala el comunicado.

Prioridad será fortalecer la democracia

La Asamblea Nacional precisó que uno de los principales ejes de esta agenda será el fortalecimiento de las instituciones democráticas y del sistema electoral, con el propósito de garantizar mayores condiciones para la participación política de los ciudadanos.

En ese sentido, el documento destaca que la consolidación institucional será una pieza clave dentro del proceso de recuperación del país.

"Esta agenda tendrá como prioridad el fortalecimiento de las instituciones democráticas, del sistema electoral y el restablecimiento de las garantías para la participación política", indicó la Asamblea Nacional en su pronunciamiento.

Asimismo, el organismo reafirmó su compromiso de desarrollar un trabajo técnico e institucional que permita avanzar en los objetivos trazados y contribuir a la reconstrucción nacional.

Agradecen apoyo de Estados Unidos

El comunicado también hace referencia a la emergencia generada por los recientes terremotos que afectaron al país y resalta la importancia de actuar de manera coordinada para afrontar la situación.

La Asamblea Nacional sostuvo que el respaldo internacional constituye un elemento importante para atender la crisis humanitaria y acelerar la recuperación.

"La respuesta de los Estados Unidos ha reafirmado que Venezuela no está sola. La ayuda humanitaria, la recuperación y la reconstrucción forman parte de un mismo esfuerzo orientado al bienestar del pueblo venezolano", señala el documento.

Además, la institución expresó su reconocimiento al Gobierno estadounidense por el apoyo brindado tanto en la atención inmediata de la emergencia como en el acompañamiento a los esfuerzos para fortalecer la estabilidad y la institucionalidad democrática.

"Expresamos nuestro agradecimiento al Gobierno de los Estados Unidos por su firme respaldo al pueblo venezolano, tanto en la respuesta inmediata a la emergencia humanitaria como en su acompañamiento a los esfuerzos orientados a la recuperación del país, la consolidación de la estabilidad y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de Venezuela", concluye el comunicado.

Con este anuncio, la Asamblea Nacional busca proyectar un nuevo escenario político para Venezuela, centrado en la recuperación institucional, la estabilidad democrática y la articulación de esfuerzos nacionales e internacionales para afrontar los desafíos que enfrenta el país.