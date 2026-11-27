27/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La exploración del universo tendrá una particular forma de acercarse al público. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) habilitó una campaña denominada "Adopta un píxel", mediante la cual cualquier persona interesada puede reclamar simbólicamente una pequeña parte de las primeras imágenes que obtendrá el telescopio espacial Nancy Grace Roman.

¿En qué consiste esta iniciativa?

La iniciativa permite que los usuarios participen de manera virtual en uno de los próximos hitos de la astronomía. A través de un formulario disponible en el portal oficial de la agencia estadounidense, los interesados pueden registrar sus datos y recibir un certificado digital que acredita la asignación de un píxel.

Cada participante obtiene un número de identificación correspondiente a su registro. Este documento puede descargarse, imprimirse y compartirse en redes sociales, convirtiéndose en un recuerdo simbólico de la participación en la misión científica.

La propuesta cobra especial relevancia debido a que el telescopio Roman está preparado para ofrecer una nueva perspectiva del cosmos. Su capacidad para observar grandes regiones del espacio permitirá recopilar información que contribuirá a responder algunas de las preguntas más importantes sobre el funcionamiento y la evolución del universo.

Adopta un píxel

¿Cómo adoptar un píxel de las imágenes del telescopio Roman?

El procedimiento para participar en esta iniciativa es sencillo y se realiza completamente por internet. Los usuarios deben ingresar a la página oficial de la NASA dedicada a la campaña y completar el formulario de reclamación con su nombre, apellido y dirección de correo electrónico.

La plataforma habilitará la asignación de un número de píxel y permitirá obtener el certificado correspondiente. No obstante, existe una condición importante: solamente se entrega un píxel por cada dirección de correo electrónico registrada.

Esto significa que, si varios integrantes de una familia utilizan una misma cuenta de correo, todos compartirán la asignación realizada con esa dirección. Por ese motivo, quienes deseen tener un registro individual deberán utilizar correos electrónicos diferentes.

El registro se encuentra disponible en el siguiente portal oficial: https://science.nasa.gov/mission/roman-space-telescope/adopt-a-pixel/.

Los usuarios que ya participaron también pueden recuperar su identificación mediante el enlace habilitado para consultar los píxeles reclamados.

Para recuperar un certificado, se puede ingresar a https://roman.gsfc.nasa.gov/claimyourpixel/embed#.

¿Qué importancia tienen las primeras imágenes del telescopio Roman?

El telescopio espacial Nancy Grace Roman representa una importante misión de observación astronómica. Su objetivo es estudiar interrogantes fundamentales relacionados con la energía oscura, la materia oscura, la estructura del universo y la existencia de exoplanetas.

Desde su lanzamiento, el pasado 30 de agosto, el observatorio emprendió un recorrido de aproximadamente 1,5 millones de kilómetros hasta alcanzar su ubicación prevista en el punto de Lagrange 2, desde donde realizará sus observaciones científicas.

Una de sus principales características será su amplio campo de visión, que le permitirá capturar imágenes de grandes extensiones del universo. Esta capacidad facilitará el trabajo de los astrónomos, quienes podrán estudiar regiones espaciales que ayudarán a comprender mejor la composición y evolución del cosmos.

Las primeras observaciones están previstas para el lunes 7 de diciembre y marcarán un momento importante para el desarrollo de esta misión.

En conclusión, la campaña "Adopta un píxel" ofrece una manera sencilla de acercar la ciencia espacial al público. Aunque la asignación es simbólica, permite que personas de distintas partes del mundo tengan un recuerdo personalizado de las primeras imágenes de un telescopio que promete ampliar el conocimiento sobre el universo.