26/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A un mes de la Navidad, la Santa Sede publicó el programa de celebraciones litúrgicas que encabezará el papa León XIV durante este tiempo festivo, repitiendo en buena medida el esquema de sus primeras celebraciones navideñas como Pontífice.

Un cronograma de preparación y servicio

El cronograma arranca en la Nochebuena del 24 de diciembre a las 22:00 horas (hora de Roma) en la Basílica de San Pedro con la Santa Misa de la noche en la solemnidad de la Natividad del Señor, y continúa el 25 de diciembre con la misa del día a las 10:00 horas en el mismo templo y la bendición Urbi et Orbi a las 12:00 horas desde la logia central.

Primera celebración Urbi et Orbi de León XIV (Diciembre 2025)

El calendario se extiende hasta entrado el nuevo año e incluye el 31 de diciembre a las 17:00 horas en San Pedro las primeras Vísperas y el canto del Te Deum en acción de gracias por el año que concluye.

Posteriormente, el 1 de enero presidirá a las 10:00 horas la misa por la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, coincidente con la LX Jornada Mundial de la Paz; el 6 de enero encabezará a las 10:00 horas la misa de la Epifanía del Señor; y cerrará el ciclo el 10 de enero a las 9:30 horas en la Capilla Sixtina con la misa y el bautismo de varios niños en la fiesta del Bautismo del Señor.

Bautizo de niños en la Capilla Sixtina (Enero 2026)

Inicio del Adviento y el sentido de encender cada vela

El anuncio de la agenda papal coincide con el arranque de la preparación espiritual de fin de año, ya que este domingo 29 de noviembre comienza el primer domingo de Adviento, el período de cuatro semanas que precede a la Navidad.

En los hogares y parroquias, la tradición de la corona de Adviento reúne elementos simbólicos como el círculo, asociado a la eternidad y al amor de Dios sin principio ni fin, y el follaje verde ligado a la esperanza y la vida.

Corona de adviento.

Cada domingo de Adviento se enciende una nueva vela para representar la luz que va disipando la oscuridad en espera de la Navidad: 3 velas moradas (en el primer, segundo y cuarto domingo) evocan la espera, la reflexión y la preparación, mientras que una vela rosada (encendida en el tercer domingo o domingo Gaudete) subraya la cercanía gozosa de la fiesta.

Un recuerdo imborrable: León XIV cantando un villancico en Chiclayo

En medio de la cuenta regresiva hacia las fiestas, en el Perú suele reaparecer los recuerdos del paso de León XIV por la diócesis de Chiclayo durante casi una década antes de llegar al pontificado.

Entre las postales más compartidas figura un video grabado en una reunión navideña de 2014 en tierras chiclayanas, en el que el entonces monseñor Robert Francis Prevost se suma sin reparos y con evidente naturalidad a un grupo de jóvenes para cantar el clásico villancico "Feliz Navidad".

En nuestro compartir navideño del 2014, nos presentaron a Monseñor Roberto. Quedamos encantados con su sencillez. Nunca imaginamos que estábamos conociendo a quien sería el nuevo Papa.

Los chicos de #Josif #Chiclayo

siempre lo recordaremos.

Dios lo bendiga 🙏 #leonxvi pic.twitter.com/aBWsFJ1N0K — Miss Les (@lesval1106) May 8, 2025

Con la agenda litúrgica definida hasta el 10 de enero, el inicio del Adviento este 29 de noviembre marca el comienzo del camino hacia la Navidad para la Iglesia y los fieles. Entre las celebraciones solemnes en Roma y las estampas entrañables de su etapa en Chiclayo, las fiestas vuelven a despertar cercanía y memoria en torno a León XIV.