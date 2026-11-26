26/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Janarino Ferreira dos Santos, un hombre de 74 años que padece alzhéimer, fue rescatado tras permanecer 11 días extraviado en una zona selvática de Ilha Redonda, en el estado de Amapá, al norte de Brasil, a unos 10 kilómetros de Macapá y del lugar donde desapareció.

De acuerdo con los relatos de guardaparques, familiares, bomberos y voluntarios que participaron en el operativo, el adulto mayor salió caminando de su vivienda, ubicada junto a la selva, mientras sus parientes visitaban a un vecino, lo que dio inicio a una búsqueda un día después de su extravío.

Hallado entre la densa selva

El rastreo se desarrolló en medio de vegetación densa, áreas inundadas y terreno pantanoso, combinando patrullajes terrestres, apoyo de helicópteros, drones y cámaras térmicas, además de un llamado de su nieta en redes sociales para sostener el esfuerzo.

Al momento de ser encontrado, Dos Santos se hallaba sentado, descalzo, vestido únicamente con ropa interior, debilitado, desorientado y con mucha sed, por lo que fue evacuado en una camilla improvisada con cuerdas hasta un hospital en Macapá para tratarse lesiones en los pies y una infección urinaria.

¿Cómo logró subsistir?

Los equipos de rescate destacaron que el jubilado logró mantenerse con vida bebiendo agua de fuentes naturales y consumiendo frutos silvestres, entre ellos el burití de palmera, donde se hallaron restos con marcas de mordeduras humanas, además de armar improvisadas camas con hojas de palmera de asaí a medida que avanzaba.

🇧🇷 Un hombre de 74 años con alzhéimer fue hallado con vida tras pasar 11 días perdido en la selva amazónica de Brasil. Los guardaparques lo encontraron por las pistas que dejó y el olor de su orina, según Al Jazeera.



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Según el guardabosques Nerivan da Silva, el hallazgo de estructuras con distinta antigüedad, una usada varios días antes y otra arrancada esa misma mañana, junto con huellas que mostraban que caminaba en círculos permitió a los rescatistas confirmar que seguía con vida y cerca del punto donde finalmente lo ubicaron.

Experiencia previa lo ayudó a afrontar la naturaleza

Tanto el guardabosques Aniel Cardoso como los demás integrantes del operativo coincidieron en que el conocimiento acumulado durante años previos en la selva, vinculado a su etapa pasada como garimpeiro o trabajador en zonas selváticas, resultó clave para afrontar el entorno agreste durante casi dos semanas.

Cardoso añadió que el rescate resultó especialmente alentador luego de que, dos meses atrás, otra persona desaparecida cerca de Macapá fuera hallada sin vida en la selva.

La supervivencia de Janarino Ferreira dos Santos resalta tanto la resistencia física y los saberes previos del adulto mayor como la persistencia de las brigadas y voluntarios en un terreno adverso. Mientras continúa su recuperación hospitalaria en Macapá, su caso queda registrado como un hallazgo excepcional en medio de las dificultades de búsqueda en zonas selváticas.