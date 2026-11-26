26/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una peculiar fotografía de Marte ha despertado nuevamente el interés por los fenómenos que ocurren en el planeta rojo. La imagen, captada por una sonda de la NASA, muestra unas formaciones oscuras sobre extensas dunas congeladas que, a primera vista, parecen troncos y ramas de árboles distribuidos sobre la superficie.

Sin embargo, detrás de esta curiosa apariencia no existe vegetación ni evidencia de vida extraterrestre. Se trata de un fenómeno natural que ocurre en las regiones polares marcianas durante el cambio de estación, cuando las temperaturas comienzan a elevarse y el hielo acumulado durante el invierno experimenta una transformación.

La fotografía fue registrada en 2008 por la cámara HiRISE, instalada en la sonda Mars Reconnaissance Orbiter, que estudia desde la órbita las características geológicas y atmosféricas del planeta. En ella se observan líneas oscuras que descienden por las pendientes de las dunas y generan una ilusión visual similar a la de un bosque.

¿Por qué las dunas de Marte parecen tener árboles?

La explicación está relacionada con el comportamiento del dióxido de carbono durante las estaciones marcianas. En invierno, las temperaturas descienden considerablemente y provocan que este gas presente en la atmósfera se congele, formando una capa de escarcha y hielo seco sobre las regiones polares.

Cuando llega la primavera, el hielo no se derrite para convertirse en agua líquida , como sucede en la Tierra. En cambio, pasa directamente del estado sólido al gaseoso mediante un proceso denominado sublimación.

La luz solar atraviesa parcialmente la capa de hielo translúcido y calienta la arena que se encuentra debajo. Como consecuencia, el gas comienza a acumularse hasta romper el hielo y escapar hacia la superficie, arrastrando partículas de arena oscura que terminan desplazándose por las pendientes.

Este movimiento deja marcas alargadas que, observadas desde el espacio, pueden confundirse con troncos y ramas. La cámara HiRISE incluso consiguió registrar una pequeña nube de polvo levantada durante este desplazamiento.

Las formaciones cambian con las estaciones marcianas

Este fenómeno también fue analizado en una investigación científica publicada en 2011 por la especialista planetaria Candice Hansen-Koharcheck y otros investigadores. El equipo comparó fotografías de las dunas del polo norte de Marte tomadas durante distintos años para identificar las modificaciones provocadas por los cambios estacionales.

En cinco dunas estudiadas, los científicos encontraron que los bordes inferiores de sus pendientes habían avanzado entre 2,2 y 4,7 metros durante un solo año espacial. También identificaron nuevos surcos, cavidades y acumulaciones de arena en las bases de estas formaciones.

Cuando llega el verano, el hielo desaparece y los vientos redistribuyen la arena, haciendo que las pendientes recuperen progresivamente una apariencia más uniforme. Posteriormente, con el regreso del invierno, las dunas vuelven a cubrirse de hielo y el proceso queda preparado para repetirse durante la siguiente primavera.

La extraña imagen captada por la NASA demuestra cómo los cambios de temperatura pueden transformar el paisaje marciano y generar formaciones que parecen sacadas de otro mundo. Aunque las estructuras recuerdan a un bosque terrestre, su origen está en la interacción entre el hielo seco, el gas y la arena de Marte.