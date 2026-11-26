26/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Estado de Israel continúa con su campaña de asesinatos selectivos en la franja de Gaza y la ha intensificado, al atacar y matar tanto a comandantes como a líderes políticos del grupo Hamas. Todo esto transcurre mientras el presidente de Estados Unidos insta a Jerusalén a acelerar el plan de alto al fuego que ellos mismos median.

Nuevo ataque en Gaza

La ofensiva israelí continúa en territorio palestino y la víctima más reciente fue identificada como Khaled Abu Nada, jefe del Departamento Económico del Buró Político y ministro del gobierno en la zona de Deir al-Balaj. De acuerdo con un comunicado de Hamas, el ataque se perpetró este jueves en su departamento en el centro de Gaza y además, mató a su esposa.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la muerte de este funcionario gazatí podría afectar las operaciones financieras y la capacidad para formular políticas económicas. Por su parte, del lado afectado se dijo que esta agresión forma parte de una "política de asesinatos sistemáticos" y advirtió que atacar viviendas civiles contraviene el acuerdo de alto al fuego.

🔴 ELIMINADO: El jefe del Departamento Económico del Buró Político de Hamás y ministro del gobierno de Hamás en la zona de Deir al-Balaj. Abu Nada era responsable de gestionar los bancos y el sistema de inversiones de Hamás. En este cargo, dirigía fondos hacia actividades terroristas y el fortalecimiento de las capacidades militares de Hamás, mientras los residentes de Gaza pagaban el precio. El Buró Político de Hamás es el órgano de toma de decisiones político-estratégicas del movimiento Hamás y, además, constituye la máxima autoridad ejecutiva en la región. El terrorista fue eliminado para neutralizar la amenaza que representaba. — FDI (@FDIonline) November 26, 2026

"Abu Nada era responsable de gestionar los bancos y el sistema de inversiones de Hamás. En este cargo, dirigía fondos hacia actividades terroristas y el fortalecimiento de las capacidades militares de Hamás, mientras los residentes de Gaza pagaban el precio", señala una publicación de las FDI en X.

El alto al fuego firmado por Jerusalén y Gaza hace más de un año no significó el fin de las hostilidades entre ambos. De acuerdo con el Ministerio de Salud palestino, militares israelíes han ejecutado ataques y operativos que han acabado con más de 1600 de sus ciudadanos.

Otras bajadas confirmadas por las FDI

A través de sus canales oficiales, las fuerzas militares israelíes comunican de forma periódica sobre operaciones contra los que señalan como terroristas. Además de Abu Nada, el último miércoles se reportó que Muhammad Abu al-Aouf, jefe del Aparato de Seguridad Interna de Hamás en el norte de Gaza, fue eliminado.

Un día antes se informó de la muerte de Naim Muhammad Ashour Abu Nahal, otro jefe de seguridad. Además, el pasado 20 de noviembre se dio a conocer que tres comandantes de las Fuerzas Nukhba y la Yihad Islámica fueron abatidos.

Esta semana las fuerzas militares de Israel han continuado con los asesinatos en la franja de Gaza, acabando con importantes miembros del Buró Político de Hamás. La ofensiva transcurre mientras Washington presiona a avanzar en el plan de alto al fuego.