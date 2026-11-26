26/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En la provincia de Balj, al norte de Afganistán, las autoridades talibanes ordenaron eliminar los nombres propios de las mujeres de los documentos oficiales, abarcando tanto registros administrativos como sanitarios e historiales médicos, y obligaron a los funcionarios a dejar de escribirlos o pronunciarlos.

En su lugar se impone la denominación "Bibi", que significa "abuela" o "anciana", aunque testimonios recogidos advierten que en algunos casos también se recurre a términos degradantes asociados a animales, como "cabra" o "ganado".

Nuevo caso de represión hacia las mujeres

La disposición, difundida a partir de testimonios y reportes periodísticos internacionales, reavivó la alarma entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que la señalan como un nuevo paso dentro de la política de invisibilización femenina desde el retorno de los talibanes al poder en agosto de 2021.

Si bien en ciertas comunidades afganas existía la costumbre de evitar mencionar en público el nombre de esposas o hijas por considerarlo una afrenta al honor masculino, identificándolas como "esposa de" o "hija de" un varón, o dejándolas fuera de lápidas e invitaciones, especialistas subrayan que ahora se trata de una prohibición impuesta de forma oficial.

Riesgos en la salud y un historial de restricciones

Más allá del impacto simbólico y de identidad, la medida plantea peligros prácticos en la vida diaria, en especial en el ámbito médico, donde usar una misma etiqueta para decenas de pacientes puede generar confusiones en recetas, expedientes clínicos y tratamientos.

Este escenario se agrava por las limitaciones ya vigentes en el sistema sanitario afgano, donde se restringe que médicos varones atiendan a mujeres en determinadas circunstancias y persisten barreras para la formación de profesionales de la salud.

Activistas y organizaciones como Femena, que ha contabilizado más de 144 decretos y disposiciones restrictivas contra las mujeres desde 2021, advierten que lo que comienza en una provincia podría extenderse al resto del país y sumarse a vetos previos como la prohibición de que las niñas asistan a la escuela secundaria tras los 12 años, el cierre del acceso universitario, entre otras.

La orden de borrar los nombres de las mujeres en registros oficiales y sanitarios en Balj profundiza la exclusión y el borrado de identidad bajo el régimen talibán, con efectos directos sobre los derechos y la seguridad clínica de las afganas. Mientras activistas alertan sobre una posible extensión de la medida, el caso vuelve a poner en el centro la magnitud de las restricciones.